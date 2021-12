RUGBY. Les regrets de Rémi Talès qui n'a pas pu choisir sa sortie

Devenu entraineur du Stade Montois à la fin de sa carrière en 2020, l'ancien joueur du CO et du Racing 92, se dévoile dans sa nouvelle vie de néo-retraité.

Rémi Talès a extrêmement bien effectué sa mutation joueur/entraineur. En charge des arrières du leader (incontesté) de la Pro D2 pour sa deuxième année sur le banc, le Montois de naissance s'est confié dans Poulain Raffûte sur sa nouvelle vie et sa fin de carrière de joueur. Une fin précipitée par l'arrivée du Covid à la fin de l'hiver 2020. "On m'avait toujours dit qu'on ne choisissait pas la fin, alors celle-là..." ironise-t-il. L'ancien demi d'ouverture regrette de ne pas avoir pu joueur son dernier match devant sa famille, mais relativise.

Heureusement on a terminé sur une victoire, au moins on est partis avec le sourire. Mais terminer sa carrière devant sa famille, ses amis, où tu t'y prépares, j'aurais aimé vivre ça. Tu pars un peu dans l'anonymat. Mais je n'y ai pas pensé. Donc je suis partagé entre avoir fini devant tout le monde, et que ça se soit terminé brutalement sans décider

Alors qu'il devait prolonger d'une saison son contrat avec le Stade Montois, l'option de devenir entraineur des arrières lui a été proposée à la fin du confinement. "On a eu la proposition avec Julien (Tastet) de basculer dans l'entrainement. Après mon dernier match à Rouen je pensais faire un an de plus, mais une opportunité est arrivée, et après 48 heures de réflexions, j'ai pris ma décision". Aujourd'hui en fin de contrat, Rémi Talès reste lucide et ne veut pas se précipiter. "Je suis au début de ma formation d'entraineur, j'apprends tous les jours et je ne me fixe pas de limite. Je n'ai pas envie de me précipiter, et j'irai où le rugby m'emmène, comme le rugby m'a emmené lorsque j'étais joueur, pour que je sois prêt si je dois entrainer en Top 14". Nul doute que les propositions viendront sur la table pour le champion de France 2013 avec le Castres Olympique.