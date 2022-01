RUGBY. NATIONALE. La FFR à la recherche du club français qui organisera la finale de Nationale

La FFR vient de lancer un appel à la candidature auprès des clubs pour l’organisation de la finale de Nationale qui aura lieu le 4 ou 5 juin 2022.

Alors que l’on sait que déjà que la finale de TOP 14 se déroulera le week-end du 25 juin 2022 au Stade de France, les clubs de Nationale quant à eux, ne savent pas encore où se jouera le titre de champion de France. En effet, la 3e division française est encore dans le flou quant au lieu de la finale. C’est pour cela, que ce jeudi, la FFR a lancé un appel à candidature à l’ensemble des clubs de l’Hexagone pour trouver une enceinte sportive capable de recevoir les deux équipes qui monteront en PRO D2 se disputer le titre de champion de France.

Pour pouvoir candidater, l’enceinte sportive ainsi que l’organisation de l’événement devra répondre à un cahier des charges très strictes. Dans son appel à candidature, la fédération a fait suivre ce fameux cahier des charges. Le stade en question devra au minimum pouvoir contenir 2500 personnes et devra absolument avoir les installations nécessaires pour pouvoir retransmettre le match en direct. De plus, le club choisi devra s’occuper de toute la partie organisation de l’événement. De l’hébergement des deux équipes, en passant par la stratégie marketing de la billetterie jusqu’à la sécurité complète du lieu de la finale. L'organisation dans son ensemble sera faite par le club qui accueillera la finale.



Une candidature qui demande donc un énorme travail en amont. Pour pouvoir prétendre à accueillir la finale, les clubs ont jusqu’au plus tard le 25 février 2022 à 12h pour remettre le dossier complet à la FFR. Pour l’instant, Massy et Soyaux-Angoulême semblent les mieux partis pour disputer cette fameuse finale. Derrière, Albi et Chambéry viennent compléter les 4 premières marches du classement.