RUGBY. L'idée d'un rapprochement entre l'US Dax et le Stade Montois évoquée

Un dossier évoquant un rapprochement de Dax et Mont-de-Marsan aurait été transmis par le président du Stade Montois.

Si on vous parle de fusion, vous pensez immédiatement à Biarritz et Bayonne ou encore au Racing 92 et au Stade Français. Mais la relégation de l'Aviron n'a pas relancé cette folle idée de club basque unique. Rassurez-vous. Cependant, non loin de là, le président d'un club bien connu de l'Hexagone a évoqué le projet d'un rapprochement avec une autre entité sportive de renom. Jean-Robert Cazeaux préside le Stade Montois, pensionnaire de Pro D2, et selon France Bleu, il aurait "transmis récemment un dossier aux dirigeants de l'US Dax". Une formation qui évolue en Nationale, mais lorgne le monde professionnel. Il n'y a qu'à voir sa dernière recrue en date, Alex Tulou, ancien joueur de Castres et plus récemment de Lyon. Pourtant, ce serait plus qu'un simple appel du pied à croire le dirigeant.



Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'un rapprochement entre ces deux formations. Du côté de Dax, le président Benoît August ne serait pas contre mais estime qu'il faudrait tout d'abord procéder au niveau des jeunes. Tout en incluant d'autres clubs. La réussite de l'UBB, qualifiée pour les demi-finales de la Champions Cup et du Top 14 cette année, a certainement donné des idées aux dirigeants et élus locaux comme Yves Loumé. Ce dernier a dirigé l'école de rugby de Dax, et il partage aussi l'idée de former "une équipe rugby pro Landes [qui] proposerait une vitrine qui n'existe plus aujourd'hui." Bien évidemment, cela va demander de longues discussions. On se souvient que les supporters biarrots et bayonnais sont montés au créneau lors des différentes annonces de fusion. Du côté du Stade Français, ce sont les joueurs qui avaient montré leur désaccord. Qu'en sera-t-il dans les Landes ?