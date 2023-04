RUGBY. Jouer en slip plutôt qu'en short, le maillot hommage du TFC au Stade Toulousain, Barrett à XIII, le meilleur du 1er avril

RUGBY. TRANSFERT. Les All Blacks Beauden Barrett et Aaron Smith à Toulouse après la Coupe du monde !Vous n'y avez pas échappé. Comme chaque année le 1er avril, chacun y va de sa blague. On a été particulièrement gâtés cette année. En France, le compte officiel du Top 14 a essayé de nous faire croire que "les joueurs joueront intégralement les rencontres de la 25ème journée en slip à la place de leurs shorts habituels pour fêter le retour des beaux jours". Pas mal. De son côté, Montpellier a annoncé que Fulgence Ouedraogo allait sortir de sa retraite pour rejouer.

On a aussi eu droit au maillot hommage du TFC au Stade Toulousain.

En Nouvelle-Zélande, la grosse info, c'était le changement de discipline de Jordie Barrett. L'arrière des All Blacks était annoncé sous le maillot des Kiwis, la sélection à XIII. La presse sud-africaine a également envoyé l'ancien sélectionneur des Springboks, champions du monde en 2019, Rassie Erasmus aux Crusaders pour remplacer Scott Robertson, futur patron des All Blacks.

Au Pays de Galles, le club amateur de Glynneath RFC s'est pris à rêver d'avoir l'ancien sélectionneur du Poireau Wayne Pivac comme entraîneur.

🇩🇪CLUB STATEMENT 🇩🇪

We are pleased to announce that former @scarlets_rugby & @WelshRugbyUnion coach will join the coaching staff of Glynneath RFC until the end of the season. Wayne will head up the coaching team as Director of Rugby



Welcome to Abernant Park Wayne 🤝 pic.twitter.com/qYGohceW3p