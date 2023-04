RUGBY. INSOLITE. Pourquoi certains clubs de Top 14 ont interpellé Elon Musk sur Twitter ?

Il y a un an, le millionnaire sud-africano-canado-américain Elon Musk a racheté le réseau social Twitter. Vous allez nous dire, "mais quel est le rapport avec la balle ovale ?" Depuis peu, le patron de l'oiseau bleu a décidé de faire payer les certifications synonyme d'authenticité d'un compte. Les clubs du Top 14 n'y échappent pas et se sont moqués gentiment du patron américain ce vendredi. Le Stade Rochelais arrive même à faire le lien avec sa demi-finale de Champions Cup le 30 avril prochain, dont les billetteries du Matmut Stadium de Bordeaux ont été prises d'assaut.

🤓 On a perdu la certif' mais on a la certif' que vous allez nous le remplir, ce Matmut Atlantique. Et c'est le plus important 💛 #SRvEXE | #ChampionsCup | #FievreSR https://t.co/VaR2IErS3w

Le community manager de l'Aviron Bayonnais formule une demande beaucoup plus solennelle, pleine de gentillesse, mais toujours avec un brin d'humour en mentionnant directement Elon Musk.

Dear @elonmusk , if we stay in @top14rugby ,is it possible to retrieve our certification ?

Milesker Elon. #fluentenglish #wederange