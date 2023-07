RUGBY CHAMPIONSHIP. Les Wallabies se présentent face aux Blacks avec 7 changements !

Rien ne va plus en Australie ! À quelques semaines du Mondial en France, les hommes d'Eddie Jones enchaînent les revers. Face aux Blacks, une drôle de composition a été concoctée...

Sans Slipper, Cooper et White !

Ce qui devait être le match le plus important de l'été pour les Wallabies s'apprête à devenir tout l'inverse ! Eddie Jones a fait des choix, osé certes, mais qui colle à sa personnalité sulfureuse ! Face aux All Blacks, l'ancien sélectionneur du XV de la Rose a décidé de se passer de son capitaine James Slipper, mais également de sa charnière, composée de Nick White et de Quade Cooper. En plus de cela, le stratège australien a écarté Richie Arnold, l'excellent Tom Wright et le jeune et prometteur Ikitau. Fraser McReight, qui était le titulaire au poste de numéro 7 laisse par ailleurs sa place à Tom Hooper.

La jeunesse à l'honneur

Afin de remplacer tous ces cadres de la sélection australienne, Eddie Jones a fait le pari (certains diront fou), de lancer dans le bain de jeunes espoirs ! Parmi les 7 remplaçants, la tranche d'âge se stabilise autour des 23 ans seulement, avec une moyenne de 14 sélections par joueur ! Pour les titulaires de base, qui sont en partie sur le banc des remplaçants, c'est tout l'inverse ! Une moyenne d'age avoisinant les 30 ans, et environ 45 sélections par tête ! Vous l'aurez donc compris, le résultat de ce match sera sans doute sans réel suspens, mais l'expérience emmagasinée par ces jeunes joueurs sera primordiale avant la Coupe du monde.