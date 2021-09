Rugby Championship. Les Blacks enchaînent les succès et foncent vers un nouveau record

Les Néo-zélandais roulent sur le Rugby Championship. Les hommes de Ian Foster sont déjà assurés de remporter la compétition dans laquelle ils sont invaincus. Et se dirigent par ailleurs, vers un nouveau record.

Le week-end dernier, les All Blacks battaient de justesse l'Afrique du Sud à l'issue d'une partie qui ne restera pas dans les mémoires. En s'imposant face aux Boks, les coéquipiers de Beauden Barrett ont assuré leur victoire au sein du Rugby Championship. Mais ces derniers tiendront plus que jamais à finir invaincus au cours de la compétition. Surtout que les hommes en noirs restent sur une statistique assez incroyable. Ils en sont à leur dixième victoire consécutive et pourrait donc en ajouter une nouvelle à leur compteur ce samedi s'ils venaient une nouvelle fois à se défaire de la Nation arc-en-ciel.

En effet, les Néo-zélandais n'ont plus perdu depuis le 14 novembre dernier et un revers inattendu (15-25) face aux Pumas pour le compte du ''Tri Nations''. Aussitôt, la Nouvelle-Zélande a remis l'église au centre du village en balayant ces mêmes Argentins deux semaines plus tard (38-0). Cette saison, ils ont tout d'abord commencé leur tournée par un carton historique face aux Tonga (102-0), avant de se défaire là aussi sur des scores fleuves des Fidji (57-23, 60-13). Puis de battre à trois reprises les Australiens, de balayer deux fois les Argentins et de se démener pour arracher un succès précieux face aux Springboks. Portant donc le total à 10. Loin encore de leur propre record de 18 succès d'affilés, égalé par les Anglais en 2017. Si l'on veut être précis, c’est en réalité le record du nombre de victoires d'une nation majeure, Chypre ayant enchaîné 24 victoires consécutives face cependant à des nations dites de second rang. Les Blacks sont-ils lancés vers cet exploit ? Peut-être, à moins que les Boks ou même les Bleus en novembre, mettent fin à l'hégémonie néo-zélandaise.