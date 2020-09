Rugby Championship - La participation des All Blacks et des Springboks en question

Suite à l'annonce du calendrier du Rugby Championship, les All Blacks sont montés au créneau. De leur côté, les Boks n'ont pas eu assez de temps de jeu.

A peine dévoilé, déjà contesté. Il n'y a pas qu'en France que le calendrier pose problème. En Nouvelle-Zélande on remet en cause le programme du Rugby Championship. Une compétition qu'elle souhaitait organiser mais qui a finalement été confiée à l'Australie. Les All Blacks, les Pumas et les Boks devront donc se rendre sur le sol australien et y passer plusieurs semaines dans une bulle. Ce qui pose problème aux yeux des Kiwis, c'est ce match prévu le 12 décembre face aux Wallabies. En effet, le gouvernement impose deux semaines de quarantaine à ceux qui débarquent sur le sol néo-zélandais. Une mesure qui empêcherait les joueurs de passer Noël en famille.

The Rugby Championship 2020 fixtures 1ere journée - Samedi 7 novembre 2020 Suncorp Stadium, Brisbane Argentine v Afrique du Sud Australie v Nouvelle-Zélande 2e journée - Samedi 14 novembre Bankwest Stadium, Sydney Nouvelle-Zélande v Argentine Afrique du Sud v Australie 3e journée - Samedi 21 novembre ANZ Stadium, Sydney Nouvelle-Zélande v Afrique du Sud Australie v Argentine 4e journée – Samedi 28 novembre McDonald Jones Stadium, Newcastle Argentine v Australie Afrique du Sud v Nouvelle-Zélande 5e journée – Samedi 5 décembre Bankwest Stadium, Sydney Argentine v Nouvelle-Zélande Australie v Afrique du Sud 6e journée – Samedi 12 décembre ANZ Stadium, Sydney Afrique du Sud v Argentine Australie v Nouvelle-Zélande

Les All Blacks pourraient donc boycotter la compétition. Rien que ça. La proposition de réduire le Rugby Championship de six à cinq semaines aurait été rejetée, face au risque de blessure. Du côté des Boks, explique L'Equipe, on pourrait aussi renoncer. En effet, le nouveau sélectionneur Jacques Nienaber souhaite que ses joueurs aient du temps de jeu dans les jambes avant de participer à une compétition internationale. Il aimerait que ses ouailles jouent au moins six matchs afin de se préparer et ainsi éviter des blessures. Sans oublier les restrictions liées aux voyages imposées par le gouvernement sud-africain.