RUGBY. Champions Cup. Quels adversaires potentiels pour les clubs du Top 14 en quarts ?

Ce week-end, on saura quels clubs sont qualifiés pour les quarts de finale de la Champions Cup. Quels seront les adversaires des clubs français ?

Ce vendredi soir, deux clubs ont validé leur billet pour les quarts de finale de la Champions Cup. Le Leinster, qui a dominé le Connacht pour la deuxième fois en une semaine, et Sale, après son succès sur la pelouse de Bristol. À l'aller, les Sharks s'étaient inclinés d'un point, mais ils ont fait le boulot au retour pour valider leur ticket. Faf de Klerk et ses coéquipiers seront les prochains adversaires du Racing 92, ou du Stade Français si d'aventure les Parisiens réalisent une performance de haut vol à l'Arena. Quant au Leinster, il devrait affronter non pas Clermont mais Leicester. Un match qui sent déjà la poudre entre le favori pour le titre et le leader de la Premiership.





On pourrait aussi avoir droit à un choc franco-français puisqu'en cas de qualification face aux Harlequins, Montpellier, retrouvera le vainqueur du match entre les Rochelais et les Bordelais. Pour le moment, ce sont les Maritimes qui sont les mieux placés. Quant au MHR, malgré leur excellent match aller, ils devront assurer sur la pelouse des Anglais. Le dernier club de Top 14 en lice, à savoir le Stade Toulousain, devra sortir un énorme match face à l'Ulster s'il veut retrouver Exeter ou le Munster en quart. Du lourd dans tous les cas.

Quarts de finale de CHAMPIONS CUP – 6/7/8 mai

Les clubs les mieux classés de la phase de poules auront l’avantage de jouer à domicile.

QF 1 : Racing 92 (A1) ou Stade Français Paris (B8) – Sale Sharks (A5)

QF 2 : Harlequins (B2) ou Montpellier Hérault Rugby (A7) – Stade Rochelais (A3) ou Union Bordeaux-Bègles (B6)

QF 3 : Ulster Rugby (A2) ou Stade Toulousain (B7) – Munster Rugby (B3) ou Exeter Chiefs (A6)

QF 4 : Leicester Tigers (B1) ou ASM Clermont Auvergne (A8) – Leinster Rugby

Quarts de finale d’EPCR CHALLENGE CUP - 6/7/8 mai

Les clubs les mieux classés auront l’avantage de jouer à domicile.

QF 1 : Lyon (1) ou Worcester Warriors (10) – Newcastle Falcons (5) ou Glasgow Warriors (14)

QF 2 : Edinburgh Rugby (3) ou Bath Rugby (16) – Biarritz Olympique (7) ou Wasps (12)

QF 3 : RC Toulon (2) ou Benetton Rugby (9) – London Irish (6) ou Castres Olympique (13)

QF 4 : Gloucester Rugby (4) ou Northampton Saints (15) – Saracens (8) ou Cardiff Rugby (11)