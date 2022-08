RUGBY. ARGENTINE. À 36 ans, Urdapilleta pourrait faire son retour avec les Pumas

L'ouvreur de Castres Benjamin Urdapilleta a été appelé par le sélectionneur de l'Argentine Michael Cheika afin de préparer les deux prochaines rencontres face à la Nouvelle-Zélande.

On l'avait laissé blessé lors de la finale du Top 14 face à Montpellier, regardant impuissant ses coéquipiers se faire dominer par une équipe du MHR plus forte. Presque deux mois plus tard, l'ouvreur de 36 ans est de nouveau apte à refouler les pelouses du championnat de France, pour la 10ème année consécutive. Mais avant cela, le Castrais va s'envoler pour la Nouvelle-Zélande, puisque celui-ci a été appelé par Michael Cheika, afin de préparer les deux prochaines rencontres face aux Blacks. Un retour surprise pour Urdapilleta, qui, s'il est régulièrement appelé en sélection, n'a plus porté le maillot des Pumas depuis bientôt 3 ans (face aux USA, en octobre 2019). Une convocation qui reste néanmoins méritée pour l'ancien joueur d'Oyonnax, qui ne cesse d'impressionner avec le CO. Celui-ci remplace dans la liste un autre ouvreur du Top 14 : Nicolas Sanchez, blessé.

RUGBY CHAMPIONSHIP. Urdapilleta, Kremer et Sanchez parmi les 16 ''Français'' des PumasÀ voir désormais si Urdapilleta aura la chance de porter de nouveau le maillot de l'Argentine, lui qui compte actuellement 16 sélections. Concernant le reste de la liste, notons le retour de Guido Petti, tandis que Juan Imhoff, Creevy et De La Fuente sortent du groupe.

¡Nueva Zelanda, allá vamos! 🏉🇦🇷



Conocé a los 32 jugadores que viajarán rumbo a Oceanía a disputar los dos encuentros ante @allblacks.



📆 Sábado 27 de agosto

⏰ 04:45 h

📍 Christchurch



📆 Sábado 3 de septiembre

⏰ 04:05 h

📍 Hamilton#VamosLosPumas pic.twitter.com/XUvABbcvLG — Los Pumas (@lospumas) August 14, 2022

