Malgré le bonus offensif, O’Gara quitte Marcel-Deflandre furieux : ce qu’il reproche à l’arbitrage

Ronan O’Gara a quitté Marcel-Deflandre samedi avec une colère marquée, malgré la victoire de ses joueurs contre l'ASM Clermont Auvergne (38-13). Le manager rochelais a vivement critiqué l’arbitrage de plusieurs contacts subis par son équipe, ce samedi 3 octobre, lors de la cinquième journée de Top 14. L'Irlandais estime que ces contacts n’ont pas été assez sanctionnés. Il est revenu dessus après le coup de sifflet final, auprès des journalistes.

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Deux joueurs sont au cœur de sa frustration : Nolann Le Garrec et Davit Niniashvili. Ces deux éléments phares des lignes arrières du club jaune et noir ont tous les deux subi des contacts dangereux. À la suite de cela, ils sont restés sur le terrain, mais sont apparus touchés pendant et après la rencontre. O’Gara n’a pas caché son incompréhension devant l’absence d’une intervention plus poussée de l’arbitrage vidéo. Il estime que certains contacts auraient au minimum mérité d’être revus à la vidéo.

« Il y a quelques trucs qui m’ont énervé », a-t-il expliqué, avant de citer ses deux joueurs, dans des propos rapportés par L’Équipe. O’Gara s’interroge plus largement sur l’évolution de l’arbitrage cette saison. Il considère que le recours à la vidéo a changé. Sur ce point précis, il estime que l’arbitrage « régresse ». Un énervement que l'on peut imaginer être nourri par la volonté de protéger ses joueurs.

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Une victoire bonifiée après la pause

Le résultat contraste avec cette colère. Menée à la pause, La Rochelle a totalement renversé la rencontre au retour des vestiaires. Les maritimes ont inscrit quatre essais après la pause. Avec une belle énergie, ils ont pu décrocher le bonus offensif. Le succès est convaincant sur le plan comptable, mais il n’a pas calmé leur manager. Il faut dire que l'ancien joueur du Munster est un habitué des critiques, plus ou moins véhémentes envers les officiels de match.

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Cinq semaines de suspension en 2025

Par le passé, le manager rochelais a déjà comparu pour son comportement envers les arbitres à plusieurs reprises depuis qu'il occupe un banc. Le 26 janvier 2025, La Rochelle avait perdu à Toulon (45-26) lors de la 15ᵉ journée. La commission de discipline de la LNR avait ensuite infligé un blâme et une amende à O’Gara. En appel, la commission de la FFR avait prononcé cinq semaines de suspension, annoncées le 9 mai 2025. Elle l’a reconnu coupable d’« actions contre un officiel de match ». Elle a aussi retenu des « acte(s) ou parole(s) menaçant(es) envers un officiel de match ». La suspension couvrait la fin de la saison régulière.

Le 30 novembre 2025, lors du match face à Pau, O’Gara a reçu un carton rouge pour contestation. La LNR l’a d’abord suspendu deux semaines pour « manque de respect envers l’autorité d’un officiel de match ». La FFR a jugé la sanction trop clémente et a fait appel. En février 2026, la commission d’appel a porté la suspension à quatre semaines, soit le double. Quand il était joueur, l'ancien demi d'ouverture était déjà connu pour son franc-parler. Une faculté qui lui cause quelques pépins par moments.

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Plus assagi dans ses critiques depuis quelques mois, Ronan O'Gara n'hésite pas pour autant à faire entendre son opinion. Pour ce qui est de Nolann Le Garrec et Davit Niniashvili, aucun gros problème physique n'est d'actualité. Le demi de mêlée est apparu avec une poche de glace après la rencontre. Ainsi, le technicien irlandais devrait pouvoir compter sur ses deux facteurs X pour les prochaines journées. Una aubaine puisque le Stade Rochelais se déplace au LOU Rugby, le week-end prochain, soit chez l'une des équipes en forme de ce début de saison.