QUIZ. Retrouveras-tu les 63 joueurs ayant porté le maillot du XV de France cette saison ?

Fabien Galthié et son staff ont utilisé 63 joueurs cette saison. Le but de ce quiz ? Tous les retrouver. Bonne chance !

Tu as 100 % de bonnes réponses : tu es Fabien Galthié.

Tu as entre 75 et 99 % de bonnes réponses : tu échoues de peu, un peu comme les Bleus dans le Tournoi ou lors de la tournée en Australie.

Tu as entre 49 et 74 % de bonnes réponses : pas mal, mais tu as perdu trop de temps en voulant absolument caser Gervais Cordin ou Boris Palu.

Tu as entre 25 et 48 % de bonnes réponses : entre le match amical contre les Gallois, le 6 Nations 2021, le France - Irlande du 6 Nations 2020, l'Autumn Nations Cup, la tournée... Tu as complètement perdu le fil.