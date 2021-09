PRONOSTICS. Pro D2. Face à des Bretons sous pression, Bayonne va-t-il réaliser LA bonne opération ?

Ce vendredi soir, l'Aviron bayonnais se déplace à Vannes avec la possibilité de marquer de précieux points dans la course aux places qualificatives.

Vannes vs Bayonne (vendredi à 20h45)

C'est le choc de cette troisième journée de Pro D2 entre une équipe qui était sur une bonne dynamique l'an passé. Et une autre qui reste sur une relégation. Cependant, la formation en forme cette saison, ce n'est pas le RCV mais bien Bayonne avec deux succès en autant de matchs. Côté Breton, c'est tout l'inverse. Et ça ne peut pas durer sous peine de devoir cravacher pour accrocher les premières places. Battus à la Rabine par le FCG la semaine dernière, ils doivent se racheter face à un concurrent direct.

Nouvelle-Zélande vs Argentine (dimanche à 9h05)

Difficile d'imaginer les Argentins surprendre les All Blacks. Mais chaque rencontre est différente et les Pumas sont du genre à ne rien lâcher. Il faudra cependant sortir un match d'anthologie pour battre cette équipe néo-zélandaise. Si Foster a opéré un turnover, la machine kiwi semble rodée à tous les niveaux. Avec Barrett aux commandes, elle devrait proposer du spectacle. Attention à la fessée côté argentin.

Ce match aurait eu encore plus de saveur avec Kolbe sur le pré côté toulonnais. Mais si l'ailier sud-africain manque à l'appel, il y aura quand même du beau monde sur le pré toulousain avec des internationaux dans toutes les lignes. Le champion en titre reste sur un succès important à la Rochelle et voudra régaler ses supporters à la maison. Côté varois, on a déjà perdu de précieux points à Mayol en concédant le nul face au MHR. Un point de bonus serait le bienvenu.

