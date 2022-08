PRONOSTICS. La Nouvelle-Zélande peut-elle relancer la machine en Afrique du Sud ?

Ce samedi, la Nouvelle-Zélande défie l'Afrique du Sud. Un match au sommet. La pression est sur les visiteurs. Ont-ils les armes pour battre les champions du monde ?

Place aux pronostiques de la rédaction avec notre partenaire Winamax. La saison internationale a déjà commencé avec notamment la belle victoire des Barbarians face à l'Angleterre. Mais ce week-end, les nations majeures du rugby mondial seront enfin sur le pré. La France joue notamment son premier test face au Japon. Mais il ne faut pas oublier le choc entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande tandis que l'Australie recevra l'Angleterre. De son côté, l'Italie joue gros en Roumanie. Le Pays de Galles rend visite à l'Afrique du Sud avec l'espoir de redorer son blason.



ÉQUIPE DOMICILE SCORE DOM. SCORE VISIT. ÉQUIPE VISITEURS Afrique du Sud 19 18 Nouvelle-Zélande Argentine 17 21 Australie

Afrique du Sud vs Nouvelle-Zélande

Première journée et premier choc dans ce Rugby Championship 2022. Sans surprise, les Néo-Zélandais ne sont pas favoris après leur série perdue face à l'Irlande. Ils n'ont remporté qu'un seul de leurs cinq derniers matchs. Et semblent chercher la bonne formule aussi bien sur le pré que sur la feuille de match. Leur cote est à 2,10 contre 1,68 pour les champions du monde. Lesquels, il faut le rappeler, n'ont plus gagné à domicile face à la Nouvelle-Zélande depuis 2014. Une série qui devrait se terminer samedi.

Argentine vs Australie



Contrairement à l'Australie, l'Argentine a remporté sa série face à l'Écosse. Mais les Australiens recevaient l'Angleterre de leur côté. Une série dont ils ont tiré beaucoup d'enseignements. Lors de sa dernière visite, l'Australie l'avait emporté 32 à 17. Un succès est à prévoir mais le score ne sera pas si important en faveur des visiteurs. On n'est pas à l'abri d'un match nul comme en 2020 où les deux nations n'avaient pu se départager lors de leurs deux affrontements avec un 16 partout et un 15 partout.