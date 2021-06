Pro D2. USAP. Alban Roussel, un talent de l’ombre qui pourrait briller en finale face au BO

Alban Roussel, remplaçant avec l'USAP lors de la demi-finale de Pro D2, sera de la finale face à Biarritz. Qui est donc ce jeune deuxième ligne ?

Alban et l’USAP, c’est une grande histoire d’amour. Formé par le club or et sang depuis qu’il a cinq ans, il est devenu par la suite champion de France avec les Espoirs en 2017. Une bien belle année pour lui, car il a également joué son premier match professionnel le 5 novembre face à Soyaux-Angoulême, en Pro D2 et à seulement 20 ans. Cette saison-là, en 2017-2018, le deuxième ligne d’1.96 m pour 110 kg ne participera qu'à deux rencontres. Mais jamais rassasié par les titres, il a remporté le 6 Nations U20 en 2018, puis la Coupe du monde U20 ! Et pour clôturer le tout, son club de l’USAP est devenu champion de France de Pro D2 et a retrouvé l’élite du rugby français pour la saison 2018/2019. Alors toujours en contrat espoir, il disputera trois matchs de championnat et quatre de Challenge Cup. Sauf que le club ne fera qu’une pige en élite avec une relégation la saison d'après en deuxième division.



Joueur impérial dans les airs, et très mobile, Alban, continue sa progression, jusqu’à signer son premier contrat pro d’une durée de trois ans avec Perpignan, en décembre 2019. Christian Lanta, directeur sportif du club, confiait alors via le site du club : « Alban représente un des symboles de la qualité de la formation USAP. International des -20 ans, Alban possède toutes les caractéristiques nécessaires au poste de seconde ligne : mobilité, technicité, présent dans le combat. Après un début de saison prometteur, il doit confirmer son potentiel et s’inscrire dans le futur de l’USAP au plus haut niveau ». L’intéressé, lui, avait déclaré, toujours via le site du club : « Je suis forcément très heureux de signer à l’USAP mon premier contrat professionnel. Ce club est celui dans lequel j’ai démarré le rugby et c’est forcément pour moi très symbolique. L’USAP est mon club de cœur et j’ai envie de tout donner pour ce blason. J’espère vivre de belles choses avec cette équipe et retrouver le plus haut niveau ». Cette saison-là, en tant que professionnel désormais, il prendra une toute ampleur. En effet, il disputera 14 matchs, dont huit comme titulaire et marquera à trois reprises.



La progression est constante et chaque année, il s’affirme de plus en plus. Cette saison, le jeune joueur de 22 ans a disputé 25 matchs, dont 16 comme titulaire, pour un total de près de 1 300 minutes jouées. Par ailleurs, ses progrès sont à l’image de la belle saison du club, premier du classement à la fin de la saison régulière et qualifié pour la finale de Pro D2. Mais la saison prochaine, Alban ne sera plus avec l’USAP, mais sera tout de même en Top 14. Lorgné par des gros clubs, tels que Lyon ou encore Toulon, le jeune perpignanais formé dans son club de cœur, a finalement décidé de vivre une nouvelle aventure en Gironde pour trois ans. Pourtant, son contrat était assuré jusqu’en 2023, mais avec une condition de rejoindre un club évoluant en Top 14. Pour L’Indépendant, il explique que ce n’est pas un choix financier : « Je ne pars pas à Bordeaux pour l’argent, ça n’a rien à voir », avant de poursuivre : « En fait, c’est le challenge sportif qui m’a décidé. Je vais rejoindre quand même un club qui joue les premiers rôles en Top 14 et un manager qui représente quelque chose dans le rugby ». Pour autant, même si le choix fut très difficile pour lui, il se dit être à 100% avec l’USAP jusqu’à la fin de la saison, et préfère rassurer les supporters catalans, toujours via L’Indépendant : « Mon objectif, c’est de ramener un titre à Perpignan et faire monter l’USAP en Top 14 ». Alors, parviendra-t-il à réaliser son objectif avec son club actuel ? Pour le savoir, rendez-vous samedi à 17h30, pour suivre la finale de Pro D2 entre Biarritz et Perpignan en direct sur C8.