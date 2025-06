PRO D2. Grenoble, version 2025 : plus fort, plus équilibré, enfin prêt pour le TOP 14 ?

Ce samedi 7 juin à Ernest-Wallon, Grenoble jouera sa troisième finale de Pro D2 de suite. Que reste-t-il de l'effectif déchu l'an dernier par Vannes ?

Un an après, Grenoble retrouvera Ernest-Wallon pour une nouvelle finale de Pro D2. Pas question d'échouer une troisième fois consécutive à ce stade de la compétition.

L'occasion de faire un tour d'horizon sur un effectif qui a dominé une grande partie de la saison, avant de se faire une frayeur sur la fin. Grenoble était d'ailleurs retombé deuxième avant la dernière journée, derrière Brive.

Une première ligne décimée

Le FCG a enregistré la perte de nombreux éléments importants, notamment en première ligne. Au niveau des départs majeurs, les excellents Barnabé Massa et Régis Montagne s'en sont allés du côté de Clermont et Irakli Aptsiauri à Lyon. Pour pallier cela, les Grenoblois se sont appuyés sur l'émergence du jeune Mathis Sarragallet, remplaçant en finale l'année dernière, et sur l'arrivée de Tommy Raynaud et Johannes Jonker.

En deuxième ligne, les hommes sont toujours les mêmes. Thomas Lainault fait le boulot aux côtés de Pierce Philipps, Giorgi Javakhia et Thomas Ployet. Le polyvalent José Madeira dépanne aussi à ce poste, même si cette saison, il a davantage joué en troisième ligne.

Madeira assure une troisième ligne solide également avec Thibault Martel, Antonin Berruyer, Pio Muarua, au club depuis plusieurs saisons. La recrue Richard Hardwick a également fait beaucoup de bien cette année, même si l'Australien sera absent pour la finale, ayant écopé d'un carton rouge contre Aix. Le club isérois a notamment perdu Steve Blanc Mappaz, parti renforcer le pack lyonnais.

La même charnière, solide et expérimentée

Pour animer un pack conquérant, il te faut une charnière solide. Et rien de mieux que l'association Eric Escande - Sam Davies pour mener à bien Grenoble. Un poste de 9 disputé entre Escande et Barnabé Couilloud depuis quelques saisons déjà, même si l'ancien toulonnais a la faveur de ses coachs dans les matchs couperets. Davies est lui suppléé par Max Clément, formé au club, et la recrue Marc Palmier. L'émulation est grandement positive à ces postes.

Au centre, la paire est formée par Romain Fusier, déjà présent contre Vannes l'an dernier, aux côtés du nouvel arrivant cette saison en provenance de Clermont, Julien Hériteau. La rotation s'effectue notamment avec Romain Trouilloud, titulaire en demi contre Aix, Giorgi Kveseladze, arrivé de Géorgie, et Bautista Ezcurra, titulaire en finale il y a un an.

Grenoble : entre continuité et recrutement intelligent

Au niveau du triangle arrière, Grenoble s'appuie sur sa valeur sûre Julien Farnoux, au club depuis trois ans, et ses deux flèches aux ailes : la recrue Gerswin Mouton et l'enfant du club Wilfried Hulleu. Geoffrey Cros est aussi inclus dans la rotation, grenoblois depuis 2023.

Si chez les avants, Grenoble s'appuie sur des recrues, en raison des nombreux départs, derrière l'effectif reste presque inchangé. Les arrivées de Palmier, Hériteau et Mouton font beaucoup de bien à Grenoble qui conserve tout de même une certaine forme de continuité dans sa ligne de trois-quarts.