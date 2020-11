Prime à l'expérience commune avec l'association Serin/Jalibert à la charnière

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a commenté les titularisations de Baptiste Serin et Matthieu Jalibert face à l'Italie.

Pour succéder aux Toulousains Antoine Dupont et Romain Ntamack, le sélectionneur a choisi de reformer la charnière de l'UBB pour le match contre l'Italie. Le staff aurait pu choisir d'aligner l'actuelle paire de Toulon, à savoir Serin et Carbonel, mais le Bordelais Jalibert va pouvoir enchaîner face aux Italiens. Le sélectionneur tricolore d'évoquer le vécu de ce dernier avec le groupe, notamment avant lors de la préparation au Tournoi 2020. On rappellera que lui comme Carbonel faisait partie du groupe des 42 appelés l'hiver dernier. "Il a effectivement cumulé beaucoup de temps passé. Et le temps passé c'est quelque chose qui compte dans l'expérience personnelle et collective. Cela va lui permettre en plus du match joué face à l'Écosse de continuer à se développer, de prendre confiance, de trouver ses repères et ses marques." Un discours qui tend à penser que le staff des Bleus compte plus sur lui que sur Carbonel en vue des échéances internationales à venir dont la Coupe du monde. Il sera d'ailleurs le buteur face aux Italiens. Une manière supplémentaire de lui monter la confiance qui est placée en lui.



Il aura à donc à ses côtés son ancien coéquipier à l'UBB Baptiste Serin. De quoi raviver les automatismes. Ce dernier a récupéré le brassard de capitaine des mains de Charles Ollivon. Présent à Marcoussis depuis plusieurs semaines, il doit être le lien entre le premier groupe et le second qui n'a eu que quelques jours pour se préparer avant ce match. "Il est très engagé depuis le début de la semaine, très serein. Il a envie d'être à la tête de cette équipe et de montrer l'exemple. Il a une expérience, un vécu avec le groupe qui nous a quitté. Il est une sorte de relais et il transmet son savoir et son énergie à ce groupe," a expliqué Fabien Galthié. Lui qui n'a eu que des bouts de matchs derrière Dupont prend très à coeur son rôle. Une attitude qui plait au staff. "Ça fait partie des attentes qu'on a auprès de l'ensemble des joueurs. À notre niveau, il faut prêt n'importe où et n'importe quand. Baptiste nous a déjà démontrés qu'il était capable de s'adapter aux situations les plus complexes. Et qu'il savait les gérer." Les finisseurs comme ceux qui débutent ont des missions compliquées, analyse le sélectionneur. "Il n'y a pas une posture facile dans cet environnement où on touche en permanence à nos limites techniques, physiques, psychologique, physiologiques. Les joueurs le savent, Baptiste le sait et il est prêt."