Pourquoi Cheslin Kolbe pourrait-il être absent 8 semaines à l'automne ?

Le Springbok du Stade Toulousain pourrait manquer deux mois de compétition cet automne. Plusieurs de ses compatriotes également.

Une semaine de répit, ou presque. On avait moins parlé du calendrier international à venir et de la disponibilité des internationaux durant l'automne. Mais voilà : la saison de TOP 14 redémarre le 4 septembre, et le sujet revient (en force) sur la table. Le JDD de révéler que la Ligue Nationale de Rugby aurait assigné en référé World Rugby.

La LNR est d'accord sur l'organisation de 5 matchs internationaux (contre 3), mais pas plus. Or, le calendrier des Bleus pourrait arriver à 6 matchs.

La LNR attaque World Rugby en justiceLes clubs pourraient donc être privés de leurs meilleurs joueurs français. Mais pas seulement... Les étrangers sont également concernés. Et si les nations européennes ne croiseront pas celles de l'hémisphère sud (hormis les Fidji), les Blacks, Wallabies, Pumas et Springboks seront sur le pont pour le Rugby Championship. Or, beaucoup de Sud-Africains évoluent dans l'Hexagone...

Le Midi Olympique de rapporter que neuf joueurs ont ainsi été pré-sélectionnés par le staff des champions du monde. Dont quatre évoluant à Montpellier !

S'ils sont appelés, ces joueurs pourraient donc manquer deux mois de TOP 14, à partir du 18 octobre. Date à laquelle l'Afrique du Sud établira son camp de base en Nouvelle-Zélande, où la compétition devrait avoir lieu, et débuter le 7 novembre (pour finir le 12/13 décembre). Casse-tête en vue, donc...