Les Queensland Reds annoncent un partenariat avec un club japonais

Les Reds vont prochainement s'allier avec les Panasonic Wild Knights, club japonais membre de la Top League.

Finaliste du dernier Super Rugby australien, les Queensland Reds ont annoncé sur leur site officiel, la création d'un partenariat avec les Panasonic Wild Knights. Membre de la Top League, ce club japonais qui vient de s'expatrier dans la préfecture de Saitama, a au cours de son histoire, remporté à cinq reprises le championnat domestique. ''Dans un développement passionnant pour la croissance future et le partenariat entre le Queensland et le rugby japonais, les Reds ont annoncé aujourd'hui une alliance avec l'équipe de la Top League, les Panasonic Wild Knights. Cela survient alors que Panasonic déplace sa base d'origine dans la préfecture de Saitama située dans la région du Grand Tokyo, et qui partage une relation d'État sœur avec le Queensland. Les Reds et Panasonic Wild Knights travailleront ensemble pour promouvoir et contribuer de manière proactive au développement de chaque équipe et région du Queensland et de la préfecture de Saitama'' a indiqué la formation australienne. À travers ce partenariat, l'équipe du Queensland procédera à des transferts avec son homologue nippon et axera un travail sur le développement des jeunes à travers les académies, les universités et lycées des Etats respectifs. Une rencontre dans le cadre de cette collaboration est même prévue lors de la prochaine pré-saison. Les Reds se rendront donc sur l'archipel pour y défier leurs homologues japonais au Kumagaya Rugby Stadium de Saitama. Brad Thorn, ancien deuxième ligne des All-Blacks champions du monde en 2011, et aujourd'hui entraîneur en chef des Reds a parlé "d'un partenariat historique. Nous attendons avec impatience les opportunités et les relations créées entre les deux clubs pour aller de l'avant''. Même son de cloche chez Sam Cordingley, directeur général des Reds, qui s'est dit ''honoré de s'allier avec les Panasonic Wild Knights. Nous sommes impatients de continuer à explorer des moyens d’étendre notre relation avec l’appui de nos gouvernements respectifs.''

Une nouvelle qui a ravi également son monde du côté du pays du soleil levant. Hitoshi Iijima, directeur général de Panasonic Wild Knights a déclaré : ''C'est un honneur et un privilège que nous ayons conclu un accord avec les Queensland Reds pour notre alliance commerciale. Cet accord d'alliance vise non seulement le développement des deux clubs, mais aussi à contribuer au développement de nos villes natales - la préfecture de Saitama et l'État du Queensland. Nous aimerions créer le nouveau modèle de contribution sociale et régionale à travers les activités de rugby en travaillant avec les gouvernements locaux." Robbie Deans l'entraîneur de la formation japonnaise voit également d'un bon œil cette initiative : '' Il s'agit d'une initiative passionnante qui a le potentiel réel d'être mutuellement bénéfique pour toutes les parties concernées.'' Le communiqué rappelle que le ''La préfecture de Saitama a été la première relation d’État sœur du Queensland formée en 1984 et reste l’une des plus actives parmi les nombreuses relations qui existent encore entre les deux pays''. 2021 sera également le 150ème anniversaire de la création de la préfecture de Saitama. Un partenariat qui s'inscrit dans la tendance de l'exode massif des joueurs sudiste au Japon et qui traduit le goût prononcé pour les pays forts d'aller chercher de nouveaux marchés au sein de l'archipel nippon, qui plus est en cette période de crise sanitaire.