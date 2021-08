Les clubs formateurs de Christophe Dominici créent un Festival en son nom !

Le 18 et 19 septembre prochain, trois clubs varois vont organiser le Festival Christophe Dominici.

Plusieurs mois sont passés et les hommages à Christophe Dominici continuent de fleurir. Le 18 et 19 septembre, c’est dans sa région natale du Var qu’il sera mis à l’honneur. La nouvelle a été annoncée par la Ligue Régionale PACA. Ce sont plus particulièrement les trois clubs formateurs ayant vu passé l’international français qui l’organisent. Le RCT Association, le Rugby Club de la Vallée du Gapeau et le Rugby Club La Valette-Le Revest-La Garde-Le Pradet vont s’unir le temps d’un week-end pour fêter ce fameux ballon ovale qui allait si bien à “Domi”. Le but étant de "réunir toutes les Ecoles de Rugby de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur", selon le communiqué de la Ligue.

Au programme, tournoi de rugby des catégories jeunes le premier jour. Le lendemain, place aux cadets et aux seniors pour le premier match de la saison face au XV Saint Remois. L’évènement se déroulera sur trois sites différents pour la journée du samedi. Les M8 et M14 iront à Toulon, tandis que la commune de la Garde accueille les M10 et enfin ce sera Solliès-Pont pour les M12. Une licence active 2021-2022 ainsi qu'un pass sanitaire valide pour les adultes sont demandés.