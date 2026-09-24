La jeunesse catalane encadrée par Ecochard et Ennor : la composition possible de Perpignan face à Bordeaux

Alors qu'ils vont défier Bordeaux au stade Aimé-Giral pour l'une des rencontres les plus importantes de ce début de saison, Laurent Labit et les Catalans pourraient faire tourner.

En effet, malgré les bons résultats et les prestations convaincantes de ses recrues, Perpignan devra se passer de certains de ces nouveaux visages, indisponibles.

Parmi eux, Sevu Reece est annoncé blessé, ce qui devrait permettre au jeune Maxim Granell de disputer son premier match de la saison avec le groupe professionnel.

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L'USAP avec un duo argentin pour mener les petits jeunes

C'est une information hautement significative qu'avance le très bien informé L'Indépendant, qui évoque dans ses colonnes la présence de trois jeunes espoirs formés au club.

Lorencio Boyer-Gallardo, Maxim Granell et surtout Diégo Mascarenc devraient être titularisés, ce dernier aux côtés du Néo-Zélandais Braydon Ennor.

Parmi les grands absents de cette rencontre figurent le capitaine Mattéo Le Corvec, Maëlant Rabut, Marco Riccioni, Jaco Van Tonder et évidemment Sevu Reece.

De retour dans l'effectif, les Argentins Ignacio Ruiz et Joaquin Oviedo devraient débuter pour rivaliser avec le solide pack de Bordeaux.

Tristan Tedder pourrait être reconduit à l'arrière, en ballottage avec Antoine Aucagne. Enfin, Posolo Tuilagi pourrait lui aussi connaître sa première titularisation, toujours dans un souci d'équilibrer le pack catalan face à celui des Girondins.

L'USAP perd son pilier gauche Bruce Devaux pour une grande partie de la saison : pourquoi aucun joker médical n'est envisagé ?

La composition probable de Perpignan face à Bordeaux (J-4) 1 Boyer-Gallardo 2 Ruiz 3 Ceccarelli 4 Madeira 5 Tuilagi 6 Swinton 8 Oviedo 7 Coulon 9 Hall ou Ecochard 10 Garbisi 11 Forner 12 Mascarenc 13 Ennor 14 Granell 15 Aucagne ou Tedder

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L'historique des confrontations

Perpignan a perdu quatre des cinq dernières confrontations face à Bordeaux, dont les deux de la saison dernière (37-32 à Chaban-Delmas en mai, puis 12-27 à Aimé-Giral en octobre), sa seule victoire remontant à juin 2024 (37-30).

Les Catalans abordent ce déplacement sur une dynamique contrastée : après deux défaites d'un point à Paris (28-26) et lourdement à Montpellier (50-13), mais se sont rassurés face à Castres (43-29) lors de la J2.

De son côté, Bordeaux, malgré une lourde défaite à Toulouse (48-12), reste sur deux succès nets contre le Racing 92 (64-5) puis Paris (40-10), et cherchera à confirmer.