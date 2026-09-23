Tameifuna apte, Bielle-Biarrey titulaire ? La composition possible de Bordeaux pour défier Perpignan

Bordeaux se déplace sur la pelouse du Stade Aimé-Giral pour la 4ᵉ journée de Top 14, ce samedi. Les hommes de Yannick Bru, vainqueurs du Stade Français dimanche soir, comptent plusieurs retours.

En effet, pour défier l'ex-barragiste de la saison dernière, les Girondins pourront compter sur un retour important en première ligne, celui de Ben Tameifuna.

Selon les informations du Figaro, ce dernier est apparu à l'entraînement mercredi sans contrainte affichée et postule tout naturellement pour défier l'USAP, comme plusieurs autres éléments.

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Bochaton pas encore apte, Bielle-Biarrey et Tameifuna titulaires ?

Face à l'USAP, un choix délicat s'offre à Yannick Bru, lui qui sort à peine d'une pénurie de piliers, avec le retour imminent de Ben Tameifuna : aligner son équipe type ou faire tourner ?

Car depuis la première journée, ce dernier n'a aligné dans le XV de départ qu'une vingtaine de ses forces vives, faisant peu tourner.

Malgré son statut revu à la hausse de par les nombreuses arrivées à l'intersaison, l'USAP reste une équipe en rodage, à l'inverse de Bordeaux, qui affiche une certaine confiance, en témoigne ses deux victoires face au Racing 92 et à Paris. Néanmoins, le bilan à l'extérieur reste lourd.

En ce sens, les changements devraient être sommaires et les Bordelais se déplaceront avec les galactiques Damian Penaud, Louis Bielle-Biarrey, Tom Willis ou encore Maxime Lucu.

Parmi les grands absents, Matthieu Jalibert, out pour six semaines, mais également Romain Buros et Cameron Woki, qui ne sont pas apparus à l'entraînement collectif, tout comme le jeune Hugo Avogadro.

Lasha Pkhakadze a vu sa suspension prendre fin, mais n'était pas sur le terrain, tout comme Pierre Bochaton. À contrario de Salesi Rayasi, qui postule.

Le XV probable de Bordeaux sur la pelouse de Perpignan 1 Perchaud 2 Barlot 3 Taufa ou Falatea 4 Moon ou Zapedowski 5 Palu 6 Matiu 8 Ibsaiene ou Willis 7 Gazzotti 9 Lucu 10 Reus 11 Uberti ou Bielle-Biarrey 12 Moefana 13 Depoortère 14 Penaud 15 Rayasi ou Bielle-Biarrey

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L’USAP reste sur un bilan contrasté avec deux victoires pour une défaite en Top 14 cette saison, mais vient surtout de subir une lourde correction à Montpellier (50-13).

À l’inverse, Bordeaux affiche deux succès convaincants face au Racing 92 (64-5) et au Stade Français (40-10), malgré une lourde défaite à Toulouse (48-12).

Les dernières confrontations tournent également largement à l’avantage de l’UBB, victorieuse lors de quatre des cinq derniers duels face aux Catalans.