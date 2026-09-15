Pourquoi les spectateurs d'Ernest-Wallon ont assisté au plus spectaculaire des 5 derniers Toulouse-Bordeaux ?

"Pluie d'étoiles sur Ernest-Wallon", "choc des titans", tous les superlatifs sont bons pour désigner cette rencontre déjà ô combien importante en ce début de saison de Top 14.

Dans son antre, Toulouse n'a pas fait dans la dentelle et s'est adjugé un succès de classe face à des Bordelais groggys après une entame catastrophique.

À la mi-temps, le score parle de lui-même : 6 essais à rien pour les hommes d'Ugo Mola, et du jeu de toutes parts. Les spectateurs ont vécu un grand dimanche soir de Top 14, et cela s'explique aussi par ce volume de jeu.

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6 minutes de temps de jeu effectif supplémentaire

Si pour les yeux ce fut un régal, la raison s'explique tout naturellement en chiffres. En effet, sur les 5 dernières confrontations entre ces deux équipes, nous avons assisté au plus haut temps de jeu effectif.

6 minutes supplémentaires par rapport aux derniers affrontements entre le champion de France et le champion d'Europe en titre.

Un évènement qui semble avoir contenté Toulouse et notamment les 3/4 de la maison Rouge et Noire, qui s'en sont donné à cœur joie avec de grandes envolées.

Comment le nombre d'essais a-t-il influencé ce rendement ?

En regard de l'actuelle réforme encadrant le temps de jeu dédié aux tirs au but, réduisant de 15 secondes la durée des tentatives de transformation, on peut facilement compter 2 min 30 de temps de jeu effectif gagné sur les 10 essais marqués durant la rencontre.

En comptant aussi qu'à plusieurs reprises, Bordeaux, pénalisé sur sa ligne, a laissé le choix à Toulouse soit de jouer rapidement, soit de prendre la touche, offerte d'office en cas de tentative de pénalité proche de la ligne d'en-but dans le couloir des 15 mètres, il est bien plus facile que lors des années précédentes d'exploser les derniers records en temps de jeu effectif.

Cela n'enlève en rien la performance réalisée par ces deux formations, qui n'ont pas boudé le beau jeu et ont offert un grand spectacle à près d'un million de spectateurs (TV + stade).