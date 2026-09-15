Pourquoi les spectateurs d'Ernest-Wallon ont assisté au plus spectaculaire des 5 derniers Toulouse-Bordeaux ?

"Pluie d'étoiles sur Ernest-Wallon", "choc des titans", tous les superlatifs sont bons pour désigner cette rencontre déjà ô combien importante en ce début de saison de Top 14.
Dans son antre, Toulouse n'a pas fait dans la dentelle et s'est adjugé un succès de classe face à des Bordelais groggys après une entame catastrophique.
À la mi-temps, le score parle de lui-même : 6 essais à rien pour les hommes d'Ugo Mola, et du jeu de toutes parts. Les spectateurs ont vécu un grand dimanche soir de Top 14, et cela s'explique aussi par ce volume de jeu."Il fallait que je revienne en forme", avant les prochaines échéances du XV de France, Cyril Baille retrouve Toulouse en forme et conserve une place parmi les 33 Bleus protégés
6 minutes de temps de jeu effectif supplémentaire
Si pour les yeux ce fut un régal, la raison s'explique tout naturellement en chiffres. En effet, sur les 5 dernières confrontations entre ces deux équipes, nous avons assisté au plus haut temps de jeu effectif.
6 minutes supplémentaires par rapport aux derniers affrontements entre le champion de France et le champion d'Europe en titre.
Un évènement qui semble avoir contenté Toulouse et notamment les 3/4 de la maison Rouge et Noire, qui s'en sont donné à cœur joie avec de grandes envolées.
TOULOUSE DÉROULE FACE À BORDEAUX-BÈGLES EN INSCRIVANT 8 ESSAIS 🤯@StadeToulousain 🔥#STUBB pic.twitter.com/ecI7wen0ay— CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) September 13, 2026
Comment le nombre d'essais a-t-il influencé ce rendement ?
En regard de l'actuelle réforme encadrant le temps de jeu dédié aux tirs au but, réduisant de 15 secondes la durée des tentatives de transformation, on peut facilement compter 2 min 30 de temps de jeu effectif gagné sur les 10 essais marqués durant la rencontre.
En comptant aussi qu'à plusieurs reprises, Bordeaux, pénalisé sur sa ligne, a laissé le choix à Toulouse soit de jouer rapidement, soit de prendre la touche, offerte d'office en cas de tentative de pénalité proche de la ligne d'en-but dans le couloir des 15 mètres, il est bien plus facile que lors des années précédentes d'exploser les derniers records en temps de jeu effectif.
Cela n'enlève en rien la performance réalisée par ces deux formations, qui n'ont pas boudé le beau jeu et ont offert un grand spectacle à près d'un million de spectateurs (TV + stade).
#STUBB— CANAL+ Sport (@CanalplusSport) September 14, 2026
Le @top14rugby sur sa lancée !⁰📺996 000 téléspectateurs pour TOULOUSE UBB sur @canalplus dimanche soir⁰📍Jusqu’à 1.2M au pic de la soirée
📈Meilleure audience en saison régulière (hors Boxing Day) depuis 9 ans !
🗓️ 3e journée dès ce week-end pic.twitter.com/zbaZj2qeUn
Toulouse était en forme, ils ont jeté l’eau du bain et l'UBB
;-)
Ca manquait quand-même de suspens pour être qualifié "d'un des plus grands matchs de la saison"... Pour cela; il faut être deux, et je n'ai vu qu'une équipe sur le pré...
A part la finale d'il y a 2 ans, il y a rarement eu du suspens lors de leurs rencontres non ?
Ouais enfin, là, c'était plié au bout de 20mn.
Toulouse prend une tôle une fois par saison.
Suffit de découvrir quand ... et c'est quand elle est faite
Le reste du temps, il gagnent, ils perdent.
Bordeaux a sorti son chat noir à la 2eme journée.
Voilà, ça c'est fait, il n'en seront que plus forts maintenant.😄
La saison dernière, le ST a pris 2 fessées, une au MHR et une à La Rochelle...sans parler de la défaite à la maison face à l'ASM.
C'est bien, ils progressent de matches en matches vers plus d'égalité tant souhaitée pas nombre de détracteurs😅
Et serait ce le début de la fin ?😰
Quel match ? Je n'ai pas vu de match... sifflote
C'est comme moi, je n'ai aucun souvenirs des éliminations en CC 🫣😉
"Alésia? C'est où Alésia?"
"Gergovie oui , je connais !! "
La victoire fut belle avec une stratégie payante, mais il faut aussi remettre dans le contexte l'absence de pas mal de joueurs Bordelais dans le paquet d'avants, même si l'équipe aligné était supérieure à celle qui était venu à Toulouse l'année dernière...
Je maintiens que Bru aurait du faire rentrer son banc quand son équipe était mené 22-0...
Ça n'empeche pas d'avoir pris du plaisir à voir jouer les Toulousains ainsi,moi qui pensais qu'ils allaient prendre une fessée, c'est eux qui l'ont mise...
Pas d'inquiétudes pour l'UBB pour autant, c'est un "accident" de parcours comme toutes les équipes en auront dans la saison...
Pour moi c'est le contraire avec le Racing : j'imagine qu'ils vont bien jouer et ils prennent une fessée...
Ou comment le rêve tourne au cauchemard...
La formule de l'ascenseur émotionnel convient pas mal aussi ! 😁