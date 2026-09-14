"Il fallait que je revienne en forme", avant les prochaines échéances du XV de France, Cyril Baille retrouve Toulouse en forme et conserve une place parmi les 33 Bleus protégés

Une première qui en appelle d'autres, c'est certain, et pour cause : le gaucher du Stade Toulousain a rendu une copie plutôt propre face à Bordeaux lors de la deuxième journée de Top 14.

Dans un Stade Ernest-Wallon chauffé à blanc, les hommes d'Ugo Mola ont étrillé Bordeaux 48-12, au terme notamment d'un premier acte à sens unique (6 essais à 0).

Pour sa première apparition de la saison, Cyril Baille fut également auteur d'un essai, alors que dans la foulée, la liste des 33 joueurs protégés par le XV de France apparaissait dans la presse.

Signe du destin ou simple hasard, une chose est sûre : l'international aux 57 sélections a tout mis en œuvre cet été pour concourir à une place avec les Bleus.

Après 8 titres et plusieurs départs majeurs, Ugo Mola identifie la ''zone à risque'' qui pourrait fragiliser le Stade Toulousain

Les 33 protégés : kézako ?

Stopper les saisons à rallonge et permettre aux internationaux de bénéficier d'un temps de jeu plus adapté, notamment aux prochaines échéances de la sélection nationale, voilà tout l'intérêt de cette liste des 33 joueurs protégés, érigée par le sélectionneur du XV de France en avril dernier.

En effet, comme le révèle Le Midi Olympique, cette liste, tenue secrète jusqu'à l'heure d'écrire ces lignes, est composée en grande majorité des hommes ayant pris part à la préparation des rencontres lors du dernier Tournoi des 6 Nations.

En ce sens, on y retrouve des joueurs non capés l'année dernière comme Cyril Baille donc (plus apparu en Bleu depuis mars 2025), mais également Ugo Seunes ou encore Grégoire Arfeuil (apparu uniquement avec France A cet été).

Les joueurs de cette liste seront soumis à des plages de repos obligatoires en championnat (1 week-end pour chaque bloc de 4 matchs), et à une sollicitation maximale de 9 feuilles de match avec le XV de France (sur les 12 prévues lors des fenêtres internationales).

La liste Premium des 33 joueurs protégés du XV de France Stade Toulousain : Dorian Aldegheri, Cyril Baille, Pierre-Louis Barassi, François Cros, Antoine Dupont, Thibaud Flament, Anthony Jelonch, Julien Marchand, Peato Mauvaka, Emmanuel Meafou, Rodrigue Neti, Romain Ntamack, Thomas Ramos. Union Bordeaux-Bègles : Louis Bielle-Biarrey, Nicolas Depoortere, Matthieu Jalibert, Maxime Lamothe, Yoram Moefana, Damian Penaud. Stade Rochelais : Oscar Jegou, Nolann Le Garrec, Paul Boudehent. Section Paloise : Théo Attissogbe, Grégoire Arfeuil, Fabien Brau-Boirie. RC Toulon : Gaël Fickou, Jean-Baptiste Gros, Charles Ollivon. Racing 92 : Romain Taofifenua, Ugo Seunes. ASM Clermont : Régis Montagne. LOU Rugby : Mickaël Guillard. Montpellier HR : Lenni Nouchi.

VIDÉO. Après deux saisons gênées par sa cheville, Cyril Baille arrive particulièrement affûté pour préparer une nouvelle saison avec le Stade Toulousain

Cyril Baille, un été salvateur ?

Comme il l'évoquait lors de l'après-match face à Bordeaux, Cyril Baille a effectué une préparation estivale sérieuse, le voyant se délester de plusieurs kilos.

En effet, l'homme multititré avec Toulouse aurait, selon ses dires, perdu 8 kilos depuis l'année dernière, et cela n'avait d'ailleurs pas échappé à l'œil du Rugbynistère, lui qui apparaissait en stage de présaison bien affûté.

Une perte de poids qui s'explique par le besoin de soulager une cheville souffrante, et qui semble porter ses fruits, comme soufflé par le principal intéréssé en conférence de presse.

Suffisant pour retrouver le maillot du XV de France ? Pour cela, il faudra enchaîner les rencontres et il le sait bien, mais en attendant la prochaine fenêtre internationale, ce dernier dispose des avantages que constitue cette liste des 33 joueurs protégés

"J'ai travaillé pas mal cet été, notamment sur mon état physique en essayant de perdre du poids pour soulager cette cheville [...] j'ai quasiment perdu 8 kilos depuis l'année dernière. [...] Ce n'est que le deuxième match, j'ai pas tendance à m'emballer, même si je suis content de ce match, j'ai surtout envie d'en faire d'autres [...] Je savais qu'il fallait que je fasse des efforts. Je me suis dit, il te reste un an ou plus, on verra. Mais en tout cas, l'esprit de compétiteur m'a dit qu'il fallait que je revienne en forme, et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien à l'entraînement, et je ne lâcherai pas le morceau comme ça."

Cyril Baille Rugbyrama