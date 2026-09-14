"Il fallait que je revienne en forme", avant les prochaines échéances du XV de France, Cyril Baille retrouve Toulouse en forme et conserve une place parmi les 33 Bleus protégés

Une première qui en appelle d'autres, c'est certain, et pour cause : le gaucher du Stade Toulousain a rendu une copie plutôt propre face à Bordeaux lors de la deuxième journée de Top 14.
Dans un Stade Ernest-Wallon chauffé à blanc, les hommes d'Ugo Mola ont étrillé Bordeaux 48-12, au terme notamment d'un premier acte à sens unique (6 essais à 0).
Pour sa première apparition de la saison, Cyril Baille fut également auteur d'un essai, alors que dans la foulée, la liste des 33 joueurs protégés par le XV de France apparaissait dans la presse.
Signe du destin ou simple hasard, une chose est sûre : l'international aux 57 sélections a tout mis en œuvre cet été pour concourir à une place avec les Bleus.Après 8 titres et plusieurs départs majeurs, Ugo Mola identifie la ''zone à risque'' qui pourrait fragiliser le Stade Toulousain
Les 33 protégés : kézako ?
Stopper les saisons à rallonge et permettre aux internationaux de bénéficier d'un temps de jeu plus adapté, notamment aux prochaines échéances de la sélection nationale, voilà tout l'intérêt de cette liste des 33 joueurs protégés, érigée par le sélectionneur du XV de France en avril dernier.
En effet, comme le révèle Le Midi Olympique, cette liste, tenue secrète jusqu'à l'heure d'écrire ces lignes, est composée en grande majorité des hommes ayant pris part à la préparation des rencontres lors du dernier Tournoi des 6 Nations.
En ce sens, on y retrouve des joueurs non capés l'année dernière comme Cyril Baille donc (plus apparu en Bleu depuis mars 2025), mais également Ugo Seunes ou encore Grégoire Arfeuil (apparu uniquement avec France A cet été).
Les joueurs de cette liste seront soumis à des plages de repos obligatoires en championnat (1 week-end pour chaque bloc de 4 matchs), et à une sollicitation maximale de 9 feuilles de match avec le XV de France (sur les 12 prévues lors des fenêtres internationales).
La liste Premium des 33 joueurs protégés du XV de France
Stade Toulousain : Dorian Aldegheri, Cyril Baille, Pierre-Louis Barassi, François Cros, Antoine Dupont, Thibaud Flament, Anthony Jelonch, Julien Marchand, Peato Mauvaka, Emmanuel Meafou, Rodrigue Neti, Romain Ntamack, Thomas Ramos.
Union Bordeaux-Bègles : Louis Bielle-Biarrey, Nicolas Depoortere, Matthieu Jalibert, Maxime Lamothe, Yoram Moefana, Damian Penaud.
Stade Rochelais : Oscar Jegou, Nolann Le Garrec, Paul Boudehent.
Section Paloise : Théo Attissogbe, Grégoire Arfeuil, Fabien Brau-Boirie.
RC Toulon : Gaël Fickou, Jean-Baptiste Gros, Charles Ollivon.
Racing 92 : Romain Taofifenua, Ugo Seunes.
ASM Clermont : Régis Montagne.
LOU Rugby : Mickaël Guillard.
Montpellier HR : Lenni Nouchi.
Cyril Baille, un été salvateur ?
Comme il l'évoquait lors de l'après-match face à Bordeaux, Cyril Baille a effectué une préparation estivale sérieuse, le voyant se délester de plusieurs kilos.
En effet, l'homme multititré avec Toulouse aurait, selon ses dires, perdu 8 kilos depuis l'année dernière, et cela n'avait d'ailleurs pas échappé à l'œil du Rugbynistère, lui qui apparaissait en stage de présaison bien affûté.
Une perte de poids qui s'explique par le besoin de soulager une cheville souffrante, et qui semble porter ses fruits, comme soufflé par le principal intéréssé en conférence de presse.
Suffisant pour retrouver le maillot du XV de France ? Pour cela, il faudra enchaîner les rencontres et il le sait bien, mais en attendant la prochaine fenêtre internationale, ce dernier dispose des avantages que constitue cette liste des 33 joueurs protégés
"J'ai travaillé pas mal cet été, notamment sur mon état physique en essayant de perdre du poids pour soulager cette cheville [...] j'ai quasiment perdu 8 kilos depuis l'année dernière. [...] Ce n'est que le deuxième match, j'ai pas tendance à m'emballer, même si je suis content de ce match, j'ai surtout envie d'en faire d'autres [...] Je savais qu'il fallait que je fasse des efforts. Je me suis dit, il te reste un an ou plus, on verra. Mais en tout cas, l'esprit de compétiteur m'a dit qu'il fallait que je revienne en forme, et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien à l'entraînement, et je ne lâcherai pas le morceau comme ça."
Cyril Baille Rugbyrama
Tout ça c'est bien gentil,
mais les "protégés", il font combien de matchs avec leur club au final ?
Bien sûr je ne parlerai que des miens.
Le ST c'est 15 joueurs "protégés", soit une équipe complète a chaque poste 😅
Le banc a intérêt à répondre présent 😄
Antoine et ses copains, combien auront ils de feuilles de match cette annee ? Une dizaine ? Comme l'an dernier ?
Farce ce championnat😏
Baille hier a tenu sa place en mêlée mais surtout dans le jeu courant, avec des charges ballon en main mais aussi des passes justes! servant de leurre pour fixer en attaque et faire glisser le jeu ...
un bon match de 50 minutes encourageant pour lui !
Enfin
Bah, ça lui va bien d'être protégé à Baille ...
Aldegheri aussi mais , par contre là, je reste un peu sceptique. Il va jouer en EDF jusqu'à quand ? Quand va-t-on le laisser un peu tranquille ? Il reste plutôt sûr en mêlée mais a-t-il encore le niveau international ? Sa mobilité reste quand même limitée.
Pour revenir au match ST - UBB ... J'ai trouvé très osé mais gagnant le début de match du Stade, de jouer tous les ballons même dans ses 22 m d'entrée. Surtout face à une équipe qui est apte à contrer très rapidement et efficacement. Le coup était osé et a fonctionné. Ca doit remettre la confiance à l'équilibre ça ...
L'UBB a en effet été absente dans les rucks en 1ère de façon surprenante dans la mesure où c'est sur ce point qu'ils avaient dominé le ST la saison dernière et que La Rochelle a pu inverser la vapeur le WE dernier. Les collisions ont donc souvent été guidées par les toulousains.
Outre la charnière, les avants etc ... Je voulais surtout relever le grand match de Chocobarrès qui a montré que le ST a toujours besoin de lui, de sa grinta, sa solidité et son sens du jeu, même s'il joue dans un registre différent de son compère Gourgues.
A La Rochelle, O'Gara avait sorti 3 de ses avants à la 32 ème mn de jeu...
Je pense que Bru aurait du en faire de même lorsque son équipe était mené 22-0...
Après, devant , il manquait du beau monde à l'UBB.
A Toulouse, la paire Willis/Cros a "mangé" la 3 ème ligne adverse dans les rucks.
Marchand a été fort, et voir Baille à ce niveau fait plaisir, mais celui qui m'a fait plaisir à voir, c'est Brennan qui a tenu 80mn.
Quant aux 3/4, à part Ramos un peu en dedans, tous ont été bons.
Oui Ramos un peu chafouin ... Pas dans son assiette.
J'aime beaucoup Barassi mais quitte à en "protéger" un, je mettrai Gourgues car son association avec FBB peut donner le tourni à beaucoup de défenses et il n'est pas blessé pour l'instant. Après, chacun aura ses préférences.
Très heureux pour Baille que j'ai toujours apprécié voir jouer.
il me fait mentir et j'en suis très heureux pour lui, quel mental il a !
Voilà comment ça va se passer :
Le Stade Toulousain va faire une MANITA, c’est-à-dire 5 titres à la suite, épicétou.
Ils sont nettement au-dessus de tout le monde, notamment au niveau tactique et dans la lecture du jeu.
L’UBB avec sa grosse équipe été incapable de rectifier quoi que ce soit en cours de match. La 2e mi-temps n’est que gestion du côté toulousain.
Dupont notamment a joué comme un patron, ça faisait quelque temps qu'on ne l'avait pas vu comme ça.
Tamak aussi d'ailleurs.
Ca fait plaisir de voir tout ce monde jouer juste.
Mérité, il faut voir comment évolue sa cheville, mais à mes yeux même diminué il reste le meilleur gaucher du championnat après
JB Gros.
Complètement d'accord pour Baille.
Sinon la liste est bidon !
Pas de N°8 ????
Alldritt aurait mérité d'y être surtout quand on voit FG mettre Fickou !
Jelonch sa présence est pour moi problématique, (depuis ses blessures il n'est jamais revenu au niveau qu'il avait avant) il n'est pas un 8 surtout si on lui demande de jouer comme Alldritt !
Pour dépanner oui et en 6 il y a meilleur Cros Boudehent et Nouchi.
Que fait Tao (qui a demandé d'etre plus sélectionné)
ou Seunes, il y a deja 3 10 ( Ntamack, Jalibert et Ramos !) commentaires non limitatif ....
Je pense qu'il ne faut pas interpréter cette liste comme une liste des meilleurs joueurs ou des candidats les plus probables en vue de jouer la coupe du monde, mais tout simplement une liste des joueurs qui bénéficieraient le plus à être protégés. Si Jelonch est sur la liste et pas un Alldritt par exemple, c'est peut-être parce que le staff de l'équipe de France se dit qu'Alldritt peut enchaîner avec son club sans que cela n'impacte trop sa performance, alors que Jelonch aurait besoin d'être ménagé.
Pareil pour Cros, est-ce que c'est si utile que ça de le placer sur la liste, alors que c'est un des joueurs qui souffre le moins de l'enchaînement des matchs et qui en plus évolue à un poste assez concurrentiel ?
Assez d'accord, je le comprends comme les mecs d'expériences que le sélectionneur veut garder sous le coude et plutot en forme pour faire son ossature.
Il est assez sur de leur force pour savoir qu'il peut batir avec eux sans avoir besoin de les tester.
A contrario les mecs qui ne sont pas sur cette liste, tu te gardes la possibilité de leur filer 12 sélections avant la coupe du monde, ce qui explique à mon avis l'absence de 8 dans la liste, d'avoir Doudou/Baille dans la liste plutot qu'un prospect pilier