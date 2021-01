La classe du maillot commémoratif de l'Angleterre nous donne (presque) envie d'être anglais

Crédit image : Rugby Pass



En 1871, l'Angleterre affrontait pour la première fois l'Écosse dans un match de la Calcutta Cup. Le 26 janvier de cette année, avait vu la création de la première fédération de rugby au monde suite à la réunion de 21 représentants de clubs, dont certains existent encore aujourd'hui. À la suite de cette réunion 20 joueurs avaient été sélectionnés pour jouer face aux Écossais le 27 mars 1871. 150 ans plus tard, les deux nations se retrouveront le 6 février prochain dans le cadre du Tournoi des 6 Nations 2021. À cette occasion, les hommes d'Eddie Jones arboreront un maillot unique créé par Umbro inspiré de celui porté il y a un siècle et demi. Avec son design traditionnel et épuré, son emblématique rose rouge brodée d'or, c'est un superbe hommage. Un hommage d'autant plus beau que le sponsor du XV d'Angleterre a accepté de ne pas apparaître sur l'avant de la tunique qui ne sera portée qu'une seule fois.

Celebrating 150 years of England Rugby 🌹



Introducing our special anniversary @UmbroUK kit to be worn in our opening match against Scotland in the #GuinnessSixNations 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



🛒 Available to buy now 📲 https://t.co/4XmQU74pLj pic.twitter.com/RP4cDftl5K