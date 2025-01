'Génie', 'escroc', 'perché', cette particularité qui fait de Damian Penaud un joueur si spécial

Yannick Bru explique pourquoi Damian Penaud est un joueur à part. L'ailier de l'UBB sera l'une des armes principales du XV de France dans le Tournoi.

Le XV de France ne manquera pas de talents offensifs pour le 6 Nations 2025. Mais au sortir de la Champions Cup, le nom de Damian Penaud est surtout toutes les lèvres. Il faut dire que l'ailier de l'UBB reste sur une performance rare, et même historique : 6 essais inscrits en un seul match.

Penaud, un joueur spécial

"C’est un ailier extraordinaire, qui est toujours là au bon moment, au bon endroit, qui sent les coups. Il a beaucoup de chance aussi, il a souvent les bons rebonds. Mais il provoque la chance", confie Thibault Giroud via l’émission Top Rugby. On serait tenté de dire que c'est la définition même d'un bon ailier, voire d'un excellent ailier.

Penaud semble évoluer dans une classe à part. Le directeur de la performance de l'UBB n'hésite d'ailleurs pas à dire de lui qu'il est "spécial", et même "perché". "Il ne sait pas quelle heure il est et quel jour on est, mais il est nature, il est top. Après, comme l’a dit Yannick Bru, il ne faut pas en avoir quatre parce que sinon c’est compliqué."

Beaucoup de clubs donneraient cher pour l'avoir dans leurs rangs. Pour le moment, c'est Bordeaux qui profite de ses extraordinaires qualités. Et lui semble s'y plaire et joue l'un de ses meilleurs rugby en club depuis belle lurette. De bon augure pour le XV de France en vue du 6 Nations.

Des Bleus qui pourront compter sur l'ancien Clermontois et son coéquipier Louis Bielle-Biarrey. Deux flèches en pleine bourre qu'il s'agira de mettre dans les bonnes conditions pour qu'elles puissent briller. "Le pire, c’est qu’il n’est pas du tout obsédé par l’essai. Il est hyper altruiste. Il s’en fout, tout comme il se fiche de se mettre en avant dans les médias ou auprès des sponsors", explique Yannick Bru via le site de l'EPCR.

Difficile cependant de ne pas faire la une des médias après une telle performance. Désormais, tous les regards sont tournés vers lui. Une pression qui pourrait faire déjouer plus d'un joueur. Mais pas Penaud. L'ailier est de ceux qui prennent avant tout le rugby comme un jeu. Et pour qui le plaisir sur le pré passe avant tout.

"C’est un génie, mais c’est aussi un escroc"

Après une période compliquée à Clermont, il a trouvé à Bordeaux l'environnement parfait pour exprimer son talent. "Je pense qu’il passe plus de temps à faire des tutos sur les échecs qu’à regarder les plans de jeu pendant la semaine. Mais il est incroyable. Il a une capacité d’anticipation, une capacité à être au bon endroit au bon moment, qui est très au-dessus de la normale. Donc ce n’est pas un hasard s’il est brillant aux échecs aussi."

Penaud, c'est ce pote l'école qui ne révisait pas et qui avait toujours 16 de moyenne. Une facilité à briller sur le terrain qui fait dire à Bru que Penaud est "un génie, mais c’est aussi un escroc. Donc c’est un escroc génial ! Il marque six essais : lui seul a la recette de sa préparation, mais c’est vrai qu’il nous surprend tous les jours." Une méthode qui fonctionne.

Pas question donc pour le staff girondin d'essayer de le changer. Et ce, même s'il se lance dans ses fameuses courses en travers. "C’est avant tout un athlète exceptionnel, qui comprend tout plus vite que les autres. Honnêtement, il fait plus d’échecs que de rugby pendant la semaine. Mais le résultat est là, alors on ne change rien." Sera-t-il aussi performant avec l'équipe de France ?