COMPO - Des All Blacks quasiment inchangés pour défier l'Australie et les 3 frères Barrett sur le banc

Pour affronter à nouveau l'Australie, Foster n'a procédé qu'à un seul changement, avec Will Jordan qui remplace numériquement Lienert-Brown.

Un seul. C'est le nombre de changement qu'a effectué Ian Foster par rapport à la semaine dernière pour affronter l'Australie. Pour l'ouverture de ce Rugby Championship, les Blacks joueront avec la même structure d'équipe, même si le phénomène Will Jordan (9 essais en 5 sélections) intègre l'aile droite, Sevu Reece glissant de l'autre côté et Rieko Ioane prenant la place de Lienert-Brown au centre. En l'absence de Sam Cane, Sam Whitelock est toujours capitaine. Richie Mo'unga, lui, devance toujours Beauden Barett à l'ouverture, présent sur le banc comme ses frères Scott et Jordie.