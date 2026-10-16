CHAMPIONS CUP. Toulouse sort Dupont, Ntamack, Thomas et Capuozzo contre Exeter, mais doit improviser en deuxième ligne après trois blessures

Pour son entrée en Champions Cup, dimanche 18 octobre à 16h15, le Stade Toulousain a décidé de sortir les gros calibres. Face aux Chiefs, au Stadium, Ugo Mola aligne Antoine Dupont et Romain Ntamack à la charnière, avec Santiago Chocobares et Kalvin Gourgues au centre. Teddy Thomas et Ange Capuozzo occuperont les ailes, tandis que Matias Remue débutera à l'arrière. Une ligne de trois-quarts qui promet du mouvement et quelques migraines à la défense anglaise.

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Devant, Toulouse doit néanmoins composer avec une infirmerie particulièrement garnie. Privé de Thibaud Flament, Emmanuel Meafou et Clément Vergé, le staff associe Joshua Brennan à Joel Merkler dans la cage. Rodrigue Neti, Thomas Lacombre et Dorian Aldegheri formeront la première ligne, devant un trio Cros, Elias et Théo Ntamack. Et sur le banc, Peato Mauvaka, Anthony Jelonch et Tommaso Menoncello constituent de sacrées cartouches pour la seconde période.

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Remue à l'arrière, une ligne de trois-quarts qui donne envie

La titularisation de Remue mérite aussi le détour. À 23 ans, l'international belge a inscrit trois essais en six matchs de Top 14 la saison passée, dont cinq titularisations. Un profil de relanceur, doté d'un bon pied, pour occuper le fond de terrain en l'absence de Thomas Ramos et Blair Kinghorn. L'idée est lisible : proposer une menace derrière le premier rideau, sans demander à Capuozzo de quitter son aile.

L'association Chocobares-Gourgues, déjà vue cette saison, a de quoi faire saliver. L'Argentin travaille au contact, fixe et libère ; Gourgues peut profiter des intervalles créés. Avec Thomas et Capuozzo aux extrémités, Dupont et Ntamack disposent de finisseurs capables de punir une montée défensive mal synchronisée. Face à Henry Slade, organisateur de la ligne anglaise, la qualité des lancements comptera autant que les courses spectaculaires.

Merkler dans la cage, un défi pour la conquête

Le vrai point d'interrogation demeure en deuxième ligne. Pilier de formation, Merkler affiche 1,94 m et 134 kg, mais la touche lui demandera d'autres repères que la mêlée. Le repositionnement d'Elias en troisième ligne permet de conserver un sauteur de 2,01 m dans l'alignement. Contre l'attelage Tom Hooper-Dafydd Jenkins, Toulouse devra préserver ses ballons de conquête avant de songer à multiplier les temps de jeu.

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Un banc à six avants pour faire craquer Exeter

Le banc en dit long sur le plan : six avants pour deux trois-quarts. Mauvaka et Jelonch réapparaissent après leurs blessures, pendant que Colombe et Bonnard-Martin étoffent les rotations. Marc-Élie Kouassi offre une solution supplémentaire devant ; Paul Graou et Menoncello assurent seuls la couverture derrière. Un choix destiné à maintenir la puissance dans les zones de combat, quitte à réduire les solutions en cas de pépin parmi les trois-quarts.

Finalistes de Premiership la saison passée, les Chiefs arrivent privés de Feyi-Waboso mais avec Slade, Jenkins et Fisilau. En 2024, Toulouse leur avait inscrit neuf essais en quart de finale européen (64-26). Un souvenir qui rappelle ce que cette attaque peut produire avec des ballons rapides. Cette fois, le verdict dépendra aussi d'une deuxième ligne bricolée, appelée à tenir tête à des Anglais bien décidés à ne pas servir de faire-valoir.