Rodrigo Marta au centre, Bastien Vergnes-Taillefer titulaire en numéro 8 : la composition de Pau face à Leicester

Dimanche à 14 heures, Pau ouvre sa campagne de Champions Cup face à Leicester, au Hameau.

Sébastien Piqueronies a confié les clés du jeu à Thomas Souverbie et Axel Despérès. Derrière eux, Fabien Brau-Boirie sera associé à Rodrigo Marta, avec Théo Attissogbé à l’arrière et Aaron Grandidier-Nkanang sur l’aile.

Devant, Loïc Credoz portera le brassard, épaulé par Thomas Jolmès et Mickaël Capelli.

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Souverbie et Despérès, une charnière pleine d’audace

Le choix de la charnière intrigue. Souverbie n’a disputé que 79 minutes en trois apparitions de Top 14 cette saison.

À côté de lui, Despérès possède davantage de rythme : 315 minutes et 43 points en six rencontres.

Ce duo aura pour mission de donner de la vitesse aux sorties de balle, sans exposer les siens à des pertes de possession dangereuses.

Le jeu au pied de Despérès sera particulièrement surveillé par Freddie Steward, solide référence anglaise sous les ballons hauts.

Leicester débarque avec du très beau monde

En face, Leicester n’a rien d’un invité venu admirer les Pyrénées. Ollie Chessum commande le pack, avec Aaron Wainwright en troisième ligne. Derrière, Billy Searle dirige le jeu, tandis qu’Adam Radwan et Ollie Hassell-Collins offrent des solutions sur les extérieurs.

Les Tigers viennent de battre Gloucester (38-31) en Premiership, un match où Searle a notamment multiplié les coups de pied tactiques.

Avec un huit de devant aussi dense, ils peuvent ralentir les libérations paloises et obliger la jeune charnière béarnaise à jouer sous pression.

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Un banc puissant pour faire la différence

Sur le banc, Pau garde de quoi répondre avec Facundo Isa, Santiago Grondona et Rémi Picquette. Leicester réplique avec Mako Vunipola.

Après son succès contre Castres (35-26), la Section peut transformer son bon début de saison en première référence européenne.

Et au Hameau, les supporters verront leur équipe assumer ses ambitions avec une charnière aussi peu expérimentée à ce niveau (moins de 5 matchs en Champions Cup).