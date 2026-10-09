"Quasiment toute la ligne de trois quarts de l'équipe de France", après Toulouse, Xavier Sadourny s'attaque à Pau

Castres s'avance sur un terrain hostile, face aux Béarnais ce samedi, pour la 6e journée du championnat.

Défaits à domicile par la jeune garde du Stade toulousain, les hommes de Xavier Sadourny se présentent au Hameau avec bien des incertitudes.

Le manager tient cependant à positiver et évoque les forces de son adversaire du week-end, actuel dauphin du Stade toulousain.

"Amener de la fraîcheur et de l'enthousiasme" : Mathieu Babillot capitaine face à Pau avec le Castres Olympique

Castres face à la ligne de 3/4 du XV de France ?

Si l’on compte normalement sur la présence de tous les internationaux français régulièrement appelés par Fabien Galthié face à Castres, le manager tarnais a entièrement raison.

Dans ses propos en conférence de presse, l’ancien ouvreur, manager du club depuis deux ans, tient à positiver et ne semble pas partir défaitiste sur la pelouse des Vert et Blanc.

C’est un très gros test qui se présente à eux, dans un contexte particulier. Face à la défiance de ses supporters, plutôt virulents sur les réseaux sociaux, comme l’a mentionné son capitaine Mathieu Babillot, alors, un résultat à l’extérieur serait le bienvenu.

En tout cas, le manager tarnais ne cache pas la pression qui entoure cette rencontre.

"On fait face à un bel adversaire, qui est compliqué à jouer, qui se nourrit de pas beaucoup de choses pour marquer beaucoup d’essais. Ils ont quasiment toute la ligne de trois-quarts de l’équipe de France, ou pas loin. C’est un beau défi pour nous, mais on s’est bien préparés. Les joueurs ont fait une très belle semaine. Du fait que tu as perdu à la maison, il faut vite se rattraper. Et le plus tôt sera le mieux. Est-ce que Pau est l’adversaire idéal ? Pas sûr, mais on n’a pas le temps d’attendre. Donc forcément, quand tu perds à la maison, tout de suite, tu as la pression. Là, forcément, on a la pression, parce qu’il faut qu’on se rattrape le plus vite possible. Je te dirai samedi, à 18h30, si c’était le bon adversaire."

À 60 mètres de l'en-but ? Pas de problème pour la @SectionPaloise 👊 https://t.co/qgoF4lInkC — TOP 14 Rugby (@top14rugby) October 8, 2026

Pau au-dessus de Castres

Sur le papier, tout sourit à Pau. Les Béarnais restent sur quatre victoires en cinq matchs, ont battu Castres lors de trois de leurs cinq dernières confrontations et se sont imposés à domicile lors de quatre de leurs cinq dernières sorties, seule l'élimination face au Racing 92 en barrages (31-33) ternissant ce tableau.

En face, Castres, battu d’un point par Toulouse (7-8) après une défaite à Clermont, n’a plus gagné à l’extérieur depuis cinq déplacements, une série que les hommes de Xavier Sadourny devront briser samedi pour relancer leur saison.

Castres a montré qu’il pouvait s’imposer à l’extérieur face à de grosses écuries. L’an dernier, il a ramené la victoire de Bayonne, mais aussi de Munster en Champions Cup : méfiance.