"Amener de la fraîcheur et de l'enthousiasme" : Mathieu Babillot capitaine face à Pau avec le Castres Olympique

La défaite face à Toulouse peut clairement laisser des traces dans le groupe de Xavier Sadourny, chose que confirme du bout des lèvres Mathieu Babillot.

En conférence de presse, le flanker de Castres, mis au frigo depuis le début du championnat (2 apparitions), a annoncé qu'il serait titulaire sur la pelouse du Hameau.

Une chance de retrouver sa place parmi le paquet d'avants du Castres Olympique, mais surtout de faire basculer les siens dans quelque chose de plus positif, un discours différent qui pourrait faire mouche face aux redoutables Palois.

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De la casse en troisième ligne

Cette rencontre face au Stade Toulousain, placée sous le signe d'un derby bouillant et perdue par les coéquipiers de Mathieu Babillot, a laissé beaucoup de traces.

D'abord dans les têtes, mais aussi sur les corps : Hamish Watson, Kyllian Rignuet et Abraham Papali'i seront indisponibles pour défier la Section Paloise.

Des forfaits qui s'ajoutent à ceux de Fabyan Tukino, touché face à Toulon, ou encore de Guillaume Ducat, Alex Burin, Vuate Karawalevu et, évidemment, Dalton Papali'i.

Celui qui sera donc titulaire et capitaine face aux Béarnais évoque les enjeux autour de sa titularisation sans feindre la moindre rancœur au sujet de sa mise au placard.

"Le but c'est d'amener un peu de fraicheur et un peu d'enthousiasme. C'est ce qu'on a essayé de faire, notamment lundi-mardi où c'était un peu compliqué de passer à autre chose, même pendant les entraînements, on était un peu le regard en bas. Je n'ai pas envie qu'on reste bloqué sur cette défaite. J'ai vraiment envie qu'on continue de se battre. On a la chance dans le sport de haut niveau de pouvoir rebatailler chaque week-end et la vérité du week-end précédent n'est pas la même que celui qui arrive. Donc, à nous de faire ce qu'il faut pour vraiment répondre présent samedi. Je le répète, mais c'est ce qui est le plus important parceque c'est le meilleur moyen d'effacer cette défaite et de se vider un peu la tête."

Mathieu Babillot en conférence de presse

🚨 NOUVELLE VIDEO 🚨 🇫🇷 Avec le soutien de la @LNRofficiel, l’international français Mathieu Babillot nous fait découvrir la magnifique ville de CASTRES. (👇 Lien en dessous) 𝘾𝙊𝙇𝙇𝘼𝘽𝙊𝙍𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 𝘾𝙊𝙈𝙈𝙀𝙍𝘾𝙄𝘼𝙇𝙀 https://t.co/UDQjuRZ1RE — ZackNaniTV (@ZackNaniTV) November 17, 2025

Un match sous le feu des critiques

Ce derby face au Stade Toulousain était placé sous le signe des matchs qui comptent double, d'abord à cause de la rivalité que nourrissent les supporters depuis plusieurs décennies, mais aussi en raison du bilan comptable.

Castres pointe à la 12e place et pourrait, en cas de défaite à Pau et de victoire de Toulon, basculer à la 13e place, synonyme de barrage.

Alors évidemment, les critiques fusent, sur les réseaux sociaux notamment, ce que Mathieu Babillot admet voir, tout en assurant que lui et les siens y sont parfaitement hermétiques.

"Honnêtement, pour te dire la vérité, tout ça, bien sûr qu'on le voit. Tu ne peux pas fermer les yeux, faire l'autruche, ce serait de te mentir. Maintenant, je pense qu'on est sur une génération où les mecs ont l'habitude de vivre avec ça, même sur d'autres sports. On sait comment ça se passe. On est professionnels. Ce qui compte pour nous, c'est la vérité de l'entraînement et du match. Le reste, tout ce qu'ils disent, peu importe. J'ai envie de dire que ça nous passe un peu au-dessus. Après, ça va dépendre de la personne, mais dans la majorité, ça nous passe un petit peu au-dessus."

Mathieu Babillot en conférence de presse