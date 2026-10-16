VIDÉO. Le Racing 92 titularise un puissant gamin de 17 ans qui bat le record de précocité face au Munster

Voilà un nouveau joueur issu des excellentes filières du Pacifique que le Racing 92 va lancer dans l’arène de la Champions Cup.

Sione Finau-Tupou figure dans le XV de départ face au Munster. Ses performances avec les Crabos du club laissent penser qu’il pourrait parfaitement rivaliser avec les professionnels, du moins sur le plan physique et technique.

En seulement deux rencontres avec les jeunes Franciliens, il attire le regard des badauds, qui ne peuvent que constater la puissance que dégage l’ancien des NZ Bucks.

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Sione Finau-Tupou, 17 ans et 80 jours

Sione Finau-Tupou est désormais détenteur d’un record de précocité difficilement battable, qu’il vient de décrocher en étant titularisé ce samedi avec le Racing 92 sur la pelouse du Munster.

L’actuel ailier des Crabos, arrivé à l’intersaison, dispose de prédispositions physiques assez remarquables.

Tantôt au centre, tantôt à l’aile, il nous gratifie, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, d’une palette rare chez un jeune joueur, tout en dégageant beaucoup de puissance : il plaque, court et raffute ses adversaires.

Un pas de l’oie que Sama Malolo semble apprécier. Le talonneur de Perpignan, international samoan, y est même allé de son commentaire.

Le Racing 92 dans ses œuvres

Le Racing 92 n’en est pas à son coup d’essai lorsqu’il s’agit de lancer de très jeunes joueurs en coupe d’Europe.

Le 5 décembre dernier, en entrant en jeu à Belfast face à l’Ulster lors de la première journée du Challenge européen, Auguste Albuisson a repoussé les limites connues de la précocité.

À 17 ans et 270 jours, le troisième-ligne était devenu le plus jeune Français à évoluer chez les professionnels.

Il a terminé la campagne européenne avec 93 minutes de jeu en quatre matchs et un essai face aux Cheetahs. Sione Finau-Tupou vient donc de le battre, à 17 ans et 80 jours.