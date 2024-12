CHAMPIONS CUP. ''Revoir l’identité de ce club'', après le cauchemar, O'Gara prépare la riposte rochelaise

''Vendredi, feu.'' Après la claque face à Vannes, O'Gara mise sur une prise de conscience et une réponse collective à Bath. La Rochelle doit réagir en Champions Cup.

Le Stade Rochelais a vécu un véritable choc samedi dernier à Deflandre, s'inclinant face à une vaillante équipe de Vannes (14-23). Une défaite historique, puisque c'était la première fois que le club breton l'emportait à l'extérieur en Top 14. À l’aube d’un nouveau défi en Champions Cup face à Bath, Ronan O'Gara n’a pas mâché ses mots via Sud Ouest. Entre remise en question et projection, l’entraîneur irlandais espère un sursaut d'orgueil de ses joueurs.

"C'était clair, oui, le match s'est joué à Deflandre"

En conférence de presse, O'Gara n’a pas caché son amertume face à la prestation de son équipe. "La première pensée, dimanche, c’était : est-ce que c’est vraiment arrivé ? Puis, après cinq minutes et la douche, c’était clair, oui, le match s’est joué à Deflandre. Ce n’était pas un cauchemar, mais la réalité." Visiblement marqué, le technicien rochelais a toutefois rapidement mobilisé son staff et ses joueurs pour rebondir. "J’ai essayé d’éliminer le brouillard, de penser droit et d’avoir une stratégie pour cette semaine. Mais j’ai confiance dans mon groupe. Ça sera positif ce week-end."

Face à Vannes, les Rochelais ont déçu sur tous les fronts : conquête bancale, défense absente, manque de précision et de mordant en attaque. "Samedi, ce n’était pas nous. Mais c’est quoi, nous ?", s’interroge O'Gara. Une question essentielle à laquelle il espère trouver des réponses dès vendredi soir.

Bath, une opportunité pour se relancer

Le match contre Bath tombe à pic pour redresser la barre et retrouver une identité. Mais le défi est de taille. Privés de Paul Boudehent, blessé, les Maritimes devront se montrer bien plus solides face à une formation anglaise en forme. Le technicien irlandais attend de ses hommes une réaction collective et surtout une prestation dans la lignée des standards du club : "J’aimerais revoir l’identité de ce club, une grande conquête, une bonne défense et des mecs capables de prendre une bonne décision en attaque, quand la pression arrive."

Malgré les absences et les doutes, O’Gara garde foi en son effectif. Il mise sur une semaine de préparation méticuleuse pour insuffler un nouvel élan. "Lundi, c’était un jour pour apprendre avec la tête. Aujourd’hui, c’était notre journée avec un peu d’intensité, de vitesse, de volume et de rugby. Demain sera off, mais vendredi, feu."

Retrouver l’appétit et l’âme rochelaise

Cette rencontre face à Bath sera un véritable test pour un groupe en quête de rédemption. La Champions Cup a souvent servi de catalyseur au Stade Rochelais, permettant aux Maritimes de briller sur la scène européenne, même après des déconvenues en Top 14. Mais pour cela, il faudra impérativement retrouver l’appétit et la rigueur.

O'Gara le sait mieux que quiconque : "Quand on comprend où on est, c’est facile." Pour lui, cette prise de conscience est le premier pas vers un match abouti. Le défi pour les Rochelais sera de prouver que la défaite face à Vannes n’était qu’un accident de parcours. Rendez-vous vendredi soir pour savoir si le double champion d'Europe en titre retrouvera son âme sur la pelouse anglaise. Un match crucial pour renouer avec la victoire, mais aussi avec les valeurs qui ont fait du Stade Rochelais un club redouté sur la scène européenne.