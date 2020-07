Bourg-en-Bresse : le jeune Nicolas Gigot amputé de la deuxième jambe.

La page Tous ensemble dans la mêlée avec Nico nous apprend que le jeune joueur de l'USBPA a perdu sa deuxième jambe.

"Il a dû subir l'amputation de sa jambe gauche, nous le savions depuis quelques jours mais ne savions pas exactement jusqu'où celle ci serait coupée...sans rentrer dans les détails je peux juste vous dire que c'est moins grave que pour l'autre." Sur la page Facebook Tous ensemble dans la mêlée avec Nico, le père du jeune espoir de Bourg-en-Bresse donne des nouvelles de son fils.

Il y a moins d'une semaine, Nicolas Gigot avait déjà été amputé de sa jambe droite, qui se nécroisait au niveau de la cuisse.

L’heure n’est pas non plus aux réjouissances même si pour nous ça semble presque être une victoire tant nous étions stressés, angoissés, malheureux et j’en passe. Il n’est pas non plus sorti d’affaire pour autant, les semaines qui arrivent sont et resteront critiques, de toute façon tant qu’il ne sortira pas de la réanimation le match sera serré, tendu, compliqué mais la victoire toujours en ligne de mire et le seul et unique objectif. - Son père, via la page Facebook Tous ensemble dans la mêlée avec Nico

Selon les informations du Progrès, le pronostic vital du Belge est toujours engagé. Toute la rédaction du Rugbynistère pense fort à Nico, bats-toi champion !