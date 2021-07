Au pied des montagnes, les Mammouths du FC Grenoble Rugby font vibrer le Stade des Alpes

Depuis presque 130 ans, le FC Grenoble fait chavirer le cœur de nombreux supporters alpins. Aujourd’hui, nous allons à la rencontre des Mammouths Fans du FCG.

Le FCG Rugby est un club “mythique”. Ce n’est pas la rédaction du Rugbynistère qui l’affirme, mais Daniel Midali, le président du groupe de supporters Les Mammouths Fans FCG. En fonction depuis 4 ans, il n’en est pourtant pas à ses débuts en tant que supporters des Bleus et Rouges. Depuis plus de 40 ans, cet homme pousse derrière son équipe et il en fait beaucoup pour lui faire rater un match ! Le président des Mammouths nous raconte que lors d’une confrontation face à Agen, il s’était fait une double fracture de la jambe dans les gradins. Malgré cette grave et impressionnante blessure, le fervent supporter de 65 ans n’a pas souhaité rater une seule minute du match. Jusqu’aux urgences, il a continué de suivre la rencontre sur son téléphone. Vous comprendrez donc qu’il en faut beaucoup pour que ce fan du FCG depuis “tout petit” ne soit ni en tribune, ni derrière un écran afin d’encourager les joueurs.

Mais ne vous inquiétez pas, Daniel Midali a aussi des souvenirs plus heureux. Il nous confie que, selon lui, le plus beau de tous reste ce match d’accession face au voisin oyonnaxien le 12 mai 2018. Le président nous raconte ce qu’il avait ressenti ce jour-là : “Je n’avais jamais vécu une telle ambiance. Le Stade des Alpes était rempli. Tout le monde s’amusait, chantait et encourageait les joueurs. À côté de ça, les joueurs ont réalisé un très grand match ce jour-là." Une victoire mémorable où les coéquipiers de David Mélé avaient su relever la tête après une défaite amère en finale de Pro D2, le score final était de 47 à 22 en faveur des grenoblois. Dans l’esprit de ce fan absolu du FCG, il y a aussi des joueurs qui l’ont profondément marqué. Il nous en parle d’un en particulier : “ Fabien Alexandre, m’a marqué. C’était un excellent troisième ligne qui aurait mérité d’aller en équipe de France selon moi. Au-delà de ça, c’était une personne très agréable. Il avait toujours un petit geste ou une attention pour les supporters."