ARGENTINE. 6 Pumas font le mur et se retrouvent exclus du Rugby Championship

Pour avoir quitté le Queensland sans autorisation le temps d'une virée, 6 joueurs argentins et 2 membres du staff manqueront le dernier match du "Four Nations".

On ne plaisante pas avec les règles sanitaires en Australie ! Repérés après avoir quitté le Queensland sans autorisation, 8 membres de la délégation argentine dont 6 joueurs ne pourront pas prendre part au dernier match du Rugby Championship, face aux Wallabies. Selon les mesures en vigueur pour lutter contre le Covid-19, toute personne voulant pénétrer dans le Queensland depuis une zone de forte épidémie doit en effet en avoir la permission ou observer une période de quarantaine. La Sanzaar, qui organise la compétition, n'a d'ailleurs pas manqué de faire savoir son indignation via un communiqué : "Ce périple au-delà des frontières de l'Etat est une violation directe des obligations sanitaires actuelles du gouvernement du Queensland et du plan de la SANZAAR pour le tournoi Rugby Championship".

Pour l'anecdote, sachez que parmis les membres de "l'escapade", se trouvaient l'inévitable capitaine Pablo Matera, Joaquin Diaz Bonillo, passé par le Racing 92, ou encore Santiago Medrano, régulièrement titulaire et joueur de la Western Force, en Super Rugby. Accompagnés de leur manager et d'un des analystes vidéo, les fêtards sont donc partis de Gold Coast (Queensland), camp de base du Rugby Championship, pour rejoindre la célèbre station balnéaire de Byron Bay, située à environ 1h15 plus au Sud, dans le New South Wales. Là-bas, ils ont certainement dû profiter de cette ville réputée pour être l'une des plus "cool" d'Australie, où la communauté hippie y est légion et où l'on est aussi plus laxiste avec les gestes barrières et autres mesures sanitaires. Repérés lorsqu'ils ont essayé de regagner l'État de Queensland mercredi soir, ceux-ci ont donc été placés à l'isolement dans leur chambre d'hôtel et demeurent inéligible pour la rencontre de samedi, lors de laquelle les Pumas essaieront de remporter leur première victoire dans ce "Four Nations". Voilà qui ne risque pas d'améliorer les relations actuelles entre l'équipe d'Argentine et la SANZAAR...

