9 arbitres dont 3 Français pour officier lors du Tournoi des 6 Nations 2021 !

Les arbitres choisis par World Rugby pour officier lors du prochain Tournoi ont été désigné. Parmi eux, 3 Français et le Sud-Africain Jaco Peyper.

Après une année 2020 fantastique pour lui, le XV de France connaît désormais les arbitres qui officieront lors de ses rencontres du Tournoi 2021. World Rugby a en effet dévoilé hier sa liste des officiels de match, au milieu d'un programme qui a été longuement réfléchi pour coller au mieux avec les normes sanitaires et les restrictions de déplacement. Les Bleus, donc, seront arbitrés presque à chaque fois par un Anglais : Matthew Carley face à l'Italie, Luke Pearce contre l'Irlande, Wayne Barnes face à l'Ecosse avant que M. Pearce ne reprenne la main face aux Gallois lors de la dernière journée. Seule exception et non des moindres, c'est le Sud-Africain Jaco Peyper qui dirigera le Crunch tant attendu contre l'Angleterre le 13 mars prochain. Espérons qu'il sera en jambes, lui qui n'a plus arbitré depuis plus d'un an à cause de la crise sanitaire.

Côté Tricolore, trois arbitres ont eu le privilège d'être désigné officiel principal durant la compétition. Il s'agit de Mathieu Raynal, qui officiera sur 2 matchs (Italie-Irlande / Irlande-Angleterre) et Pascal Gauzere qui lui sera au sifflet lors du choc entre le Pays de Galles et l'Angleterre. Romain Poite dirigera lui la rencontre entre l'Ecosse et l'Irlande et deviendra ainsi le 3ème arbitre le plus capé, avec 71 matches, nous apprend World Rugby.

A noter également qu'un virage semble adopté par la principale instance de la planète rugby puisque de nombreux arbitres vidéo seront désormais des officiels encore en activité, à l'image de l'Héraultais Alexandre Ruiz, qui sera TMO lors de deux rencontres du Tournoi.