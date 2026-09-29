48 % de possession, 6 essais et une équipe remaniée : ce que la victoire de Toulouse révèle de son véritable avantage

Toulouse leader malgré une équipe largement remaniée

Le Stade Toulousain a repris la tête du Top 14 dès la 4e journée en dominant Montpellier 40-18 avec le bonus offensif. La soirée n’a pourtant pas commencé comme une promenade : Teddy Thomas a reçu un carton jaune dès la 3e minute, Alexandre Roumat un autre à la 15e. Toulouse a malgré tout inscrit six essais, dont deux par Antoine Dupont et deux par Thomas, pour monter à 15 points au classement.

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Derrière ce nouveau résultat fleuve à la piaule, un contexte très particuliers pour les Rouge et Noir : une vingtaine de blessés avant le coup d'envoi. Emmanuel Meafou, François Cros, Jack Willis et Pierre-Louis Barassi, tous titulaires lors de la finale gagnée contre Montpellier le 27 juin, manquaient à l’appel. Anthony Jelonch était également indisponible. Résultat : seulement sept titulaires de cette finale figuraient encore dans le XV de départ dimanche. Toulouse avait changé plus de la moitié de son équipe.

La vraie richesse de Toulouse se trouve dans les repères

Réduire cette victoire à la profondeur du vestiaire serait pourtant passer à côté du sujet. Toulouse a gagné avec 48 % de possession et 48 % d’occupation, tout en réussissant 160 plaquages et en marquant six essais. Les Rouge et Noir n’ont pas eu besoin de monopoliser le ballon pour conserver leur identité, avec 163 passes recensées par la LNR. Preuve une fois de plus de l'efficacité toulousaine.

"Joueurs hybrides" ; "polymorphes" : comment le Stade Toulousain a façonné un effectif tout terrain ?

C’est là que la mécanique toulousaine devient intéressante. Efrain Elias, répertorié deuxième ligne, a débuté avec le numéro 7. Théo Ntamack occupait le numéro 8 et Kalvin Gourgues était aligné au centre. Trois profils dans des rôles importants, sans impression de plan de jeu bricolé. Deux jours avant le match, Clément Poitrenaud expliquait que le staff travaillait davantage « le rôle qu’ils pouvaient avoir sur le terrain en fonction des zones ».

À Toulouse, le système commence dès l’école de rugby

Cette continuité commence bien avant l’équipe première. Poitrenaud expliquait aussi que les enfants de six, sept ou huit ans sont déjà encouragés à jouer debout, se faire des passes, prendre les duels et travailler les offloads. Les entraîneurs professionnels échangent avec ceux des catégories de jeunes pour entretenir cette culture. Quand un joueur monte d’un étage, le vocabulaire rugbystique lui est donc déjà familier.

Dimanche, le banc comptait Romeo Bonnard Martin, Marc-Elie Kouassi, Matias Remue et Tomas Rapetti. Aucun n’était dans le groupe de la finale trois mois plus tôt. Et Toulouse n’a pas refermé le jeu lorsqu’ils sont entrés. Ils se sont mis au diapason de leurs coéquipiers. La profondeur toulousaine tient aussi à cette capacité à faire entrer des profils différents dans des repères déjà installés. Et le pire dans tous ça pour les futurs adversaires du Stade, c'est que ce temps de jeu gratté en début de saison sera certainement un plus cet hiver et au printemps. Un mal pour bien côté côté toulousain.

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Une force qui pèsera encore pendant les doublons

Pour les concurrents, le problème dépasse la simple comparaison des effectifs. Toulouse est déjà leader alors qu’Ugo Mola décrivait début septembre son « back five » comme la zone la plus tendue du groupe. Samedi, il faudra enchaîner à Castres. Autre décor, autre combat. Mais après quatre journées, le champion de France a déjà montré pourquoi ses absences se voient parfois moins que chez les autres.