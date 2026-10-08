3 tests en 14 jours, puis 21 jours sans jouer avant le Mondial 2027 : récupération ou risque de perdre le rythme pour les Bleus ?

Trois tests pour préparer le grand rendez-vous australien

Trois matchs pour lancer une Coupe du monde. Fabien Galthié disposera d'une répétition de moins qu'en 2023. Selon L'Équipe, le XV de France se rendra à Murrayfield le 29 août 2027, accueillera l'Écosse au Stade de France le 4 septembre, puis retrouvera l'Angleterre à Twickenham le 11 septembre. Trois affiches disputées en quatorze jours, avant de prendre la direction de l'Australie. Du lourd, assurément, mais un calendrier qui interroge.:

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En 2023, les Bleus avaient eu droit à quatre répétitions : l'Écosse à deux reprises, les Fidji et l'Australie. Ils avaient terminé par trois victoires après un revers à Édimbourg. La comparaison est parlante : une occasion de moins de distribuer du temps de jeu et de tester des associations. Et contrairement à 2023, lorsque l'ultime amical précédait de douze jours l'ouverture face aux All Blacks, le dernier rendez-vous de 2027 laissera trois semaines sans opposition avant les États-Unis.

Deux matchs contre l'Écosse, et un juge de paix anglais

Face au XV du Chardon, le staff pourra travailler dans la continuité. Une première rencontre pour confronter les choix tactiques à une défense internationale, une seconde pour mesurer les corrections. Le même adversaire facilite la lecture des progrès, notamment autour des sorties de camp, de la conquête et des lancements après touche. Mais ces deux rendez-vous ne feront pas apparaître toutes les réponses. Selon les compositions, certains joueurs pourraient n'avoir qu'une seule véritable occasion de convaincre. En 2023, le Palois Gailleton avait ainsi joué face à l'Ecosse début août mais n'avait pas été retenu ensuite pour le Mondial.

Le déplacement à Twickenham apportera une confrontation différente. Face à l'Angleterre, la gestion des ballons hauts, l'occupation du terrain et la discipline dans les zones de pression pourront peser lourd. Reste à savoir quels joueurs Fabien Galthié choisira d'exposer à cette dernière bataille. En 2023, les Fidji offraient une opposition au profil singulier, notamment par leur capacité à faire vivre le ballon après contact. Leur absence du programme réduit la variété des scénarios auxquels les Bleus pourront se frotter.

21 jours pour récupérer… ou perdre le rythme

C'est l'autre chiffre à entourer sur le calendrier. Entre le test du 11 septembre et le premier match du Mondial face aux États-Unis, à Melbourne, le 2 octobre, 21 jours s'écouleront. Cette coupure pourra servir à récupérer, voyager, s'acclimater au décalage horaire et peaufiner les derniers détails. Elle supposera aussi de conserver l'intensité de la compétition sans pouvoir corriger ses réglages face à un adversaire. Un équilibre délicat pour les joueurs en manque de rythme.

Les choix de rotation seront donc déterminants. Faut-il donner le maximum de minutes à la charnière pressentie ou partager les responsabilités pour préparer une éventuelle blessure ? Même interrogation devant, où les automatismes en mêlée et en touche réclament des répétitions. Une rencontre de France A est également envisagée en juin, autour des demi-finales du Top 14, mais elle constitue un dispositif distinct. La répartition précise du temps de jeu pendant les trois tests reste à connaître.

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Trois matchs suffiront-ils vraiment ?

Trois matchs peuvent suffire à une équipe qui connaît déjà sa colonne vertébrale et sait exactement ce qu'elle veut répéter. Ils offriront beaucoup moins de latitude si plusieurs postes restent en chantier à la fin de l'été. Aucun joueur n'est à l'abri d'un pépin physique, et ce, jusqu'à la dernière minute. Le sélectionneur devra surtout obtenir des certitudes sur sa conquête, ses associations et sa profondeur de banc. Parce que le 2 octobre, face aux Américains, plus personne ne parlera de préparation.