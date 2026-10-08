Neuf joueurs de clubs français, trois ex-All Blacks : les Samoa préparent un sacré piège aux Bleus en 2027

Trois anciens All Blacks et huit nouveaux visages chez les Samoa

Le XV de France est prévenu. À un an de la Coupe du monde 2027, les Samoa viennent de dévoiler une liste de 30 joueurs particulièrement séduisante pour la Nations Cup de novembre. Akira Ioane, Josh Ioane et Shaun Stevenson, trois anciens All Blacks, figurent parmi les huit possibles débutants. À leurs côtés, AJ Lam, Etene Nanai-Seturo ou encore Irae Simone apportent une sacrée dose de talent à une sélection qui retrouvera les Bleus le 17 octobre 2027, à Sydney.

Sous les ordres de l'ancien ouvreur Tusi Pisi, les Samoa affronteront le Zimbabwe le 7 novembre, le Portugal le 14 et l'Espagne le 21. Une tournée qui doit permettre aux Iliens de franchir un cap après un été contrasté. Leur succès contre Hong Kong (66-19) avait précédé deux défaites face à la Géorgie (12-33) et à la Roumanie (37-38). Des résultats qui rappellent que les individualités ne suffisent pas à bâtir une équipe compétitive.

Une armada offensive qui connaît le très haut niveau

Le plus capé des anciens Néo-Zélandais reste Akira Ioane, avec 21 sélections chez les All Blacks entre 2020 et 2022. Le troisième ligne, frère de Rieko Ioane, pourrait apporter sa puissance et sa capacité à avancer après contact. Josh Ioane, ouvreur du Connacht, compte une sélection en 2019, tandis que Shaun Stevenson avait marqué un essai lors de son unique test, face à l'Australie en 2023.

Avants (17 joueurs) Scott Sio (Cardiff Blues) : 2 sélections Samoa + 74 Australie. Aki Seiuli (Otago) : 17 sélections Samoa. Michael Ala'alatoa (Munster) : 27 sélections Samoa. Marco Fepulea'i (Gloucester) : 11 sélections Samoa. Tietie Tuimauga (Saracens) : 10 sélections Samoa. Millennium Sanerivi (RC Vannes) : 3 sélections Samoa. Sama Malolo (Perpignan) : 15 sélections Samoa. Richie Asiata (Leicester) : 2 sélections Samoa. Ben Petaia Nee-Nee (Kamaishi) : 21 sélections Samoa. Samuel Slade (Sayama Secom) : 19 sélections Samoa. Chris Gabriel (Castres Olympique) : 0 sélection Samoa. Theodore McFarland (La Rochelle) : 24 sélections Samoa. Niko Jones (Waitemata RFC) : 5 sélections Samoa. Alamanda Motuga (Counties) : 16 sélections Samoa. Miracle Faiilagi (Green Warriors) : 9 sélections Samoa. Akira Ioane (Kintetsu) : 0 sélection Samoa + 21 Nouvelle-Zélande (All Blacks). Abraham Papali'i (Castres) : 7 sélections Samoa.

Et les amateurs de Top 14 reconnaîtront plusieurs visages. Neuf joueurs de cette liste évoluent dans des clubs français, dont les Clermontois AJ Lam et Etene Nanai-Seturo, deux anciens pensionnaires du Super Rugby. Ajoutons les Castrais Abraham Papali'i et Chris Gabriel, le Rochelais Theo McFarland ou encore le talonneur perpignanais Sama Malolo. Devant, l'ancien Wallaby Scott Sio et ses 74 sélections australiennes apportent une expérience supplémentaire.

Trois-quarts (13 joueurs) Connor Tupai (Eastern Suburbs) : 10 sélections Samoa. Joel Lam (Otago) : 5 sélections Samoa. Efeso Tavita (Laumosooi Siumu) : 0 sélection Samoa. Jacob Umaga (Trévise) : 4 sélections Samoa + 1 Angleterre. Josh Ioane (Connacht) : 0 sélection Samoa + 1 Nouvelle-Zélande (All Blacks). Irae Simone (Maruwa) : 0 sélection Samoa + 3 Australie (Wallabies). Peter Umaga-Jensen (Kintetsu) : 3 sélections Samoa + 1 Nouvelle-Zélande (All Blacks). Lalomilo Lalomilo (FC Grenoble) : 7 sélections Samoa. Duncan Paia'aua (Biarritz) : 16 sélections Samoa. Latrell Ah Kiong (Two Blues) : 9 sélections Samoa. AJ Lam (Clermont) : 0 sélection Samoa. Etene Nanai-Seturo (Clermont) : 0 sélection Samoa à XV, ancien international néo-zélandais à 7. Shaun Stevenson (Kubota) : 0 sélection Samoa + 1 Nouvelle-Zélande (All Blacks).

Comment ces anciens All Blacks peuvent-ils jouer pour les Samoa ?

Depuis janvier 2022, World Rugby autorise un joueur à changer une fois de sélection, sous certaines conditions. Il faut notamment ne pas avoir disputé de rencontre internationale engageante pendant 36 mois, justifier d'un lien familial ou de naissance avec le nouveau pays et obtenir l'autorisation réglementaire. Une évolution qui a déjà permis à Scott Sio, mais aussi à Jacob Umaga, ancien international anglais, de porter le maillot samoan.

Un dernier match de poule potentiellement décisif

Le 17 octobre 2027, les Français retrouveront donc les Samoa au Sydney Football Stadium pour leur troisième rencontre de poule, après les États-Unis et le Japon. Avec un huitième de finale à préparer dans la foulée, ce rendez-vous pourrait peser lourd dans la course à la première place du groupe E.

Mais les Samoa doivent encore transformer cette accumulation de talents en collectif. La tournée de novembre offrira un premier aperçu de leur potentiel. Si la mayonnaise prend, les hommes de Fabien Galthié pourraient bien avoir du pain sur la planche en Australie.