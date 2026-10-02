Mondial 2027 : une équipe pourrait-elle se qualifier pour les huitièmes sans gagner un match ?

Le Mondial 2027 en Australie réunira 24 équipes, une première pour la compétition. Elles seront réparties en six poules de quatre. Seize sélections accéderont à la phase à élimination directe. Il s'agira des deux premières de chaque groupe et des quatre meilleurs troisièmes. Des places qui poussent à se demander : une équipe peut-elle se qualifier sans gagner le moindre match ?

La réponse dépend des bonus et du classement de toutes les poules. Pour calculer, on s'appuie sur le barème du règlement 2023 de World Rugby. Il accorde quatre points pour une victoire et deux pour un match nul. Un bonus s'ajoute dès quatre essais inscrits. Une défaite de sept points ou moins rapporte elle aussi un bonus.

Trois défaites, six points

Prenons une équipe qui perd ses trois rencontres de cinq, six et sept points. Elle inscrit au moins quatre essais à chaque match. Chaque défaite lui rapporte alors deux points. Un point récompense l'écart de sept points ou moins, l'autre les quatre essais. Elle termine la phase de poules avec six points sans avoir gagné.

Un exemple de poule rend l'hypothèse concrète. Une équipe gagne ses trois matchs et une autre en remporte deux : elles prennent les deux premières places. L'équipe sans victoire finit troisième avec six points. La quatrième la bat une fois, mais ne prend aucun point de bonus lors de ses deux défaites. Elle cumule cinq points avec quatre essais dans son match gagné, quatre sans ce bonus offensif.

Il reste à comparer ce total à ceux des troisièmes des cinq autres poules. Si au moins deux d'entre eux font moins bien, le billet pour les huitièmes est possible. En cas d'égalité, le différentiel de points puis le nombre d'essais entrent dans les critères de départage annoncés pour 2027.

Une possibilité, pas une prédiction

Le point faible du calcul reste le barème. Les documents consultés confirment le format 2027 et la qualification des quatre meilleurs troisièmes. Ils ne permettent pas encore d'établir que le barème de 2023 sera reconduit. Pour présenter ce cas comme une règle du Mondial australien, il faudra attendre la publication du règlement complet.

Le scénario n'a rien d'évident mais il existe. Il faut également qu'une équipe soit assez compétitive pour inscrire quatre essais par match. Mais également assez fragile pour perdre chaque rencontre de sept points au maximum. Il suppose enfin que les autres troisièmes ne fassent pas mieux. Six points pourraient suffire, mais seul le classement complet des poules le dira.