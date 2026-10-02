Deux acheteurs n'ont pas réussi à se départager autour des crampons d'Antoine Dupont, lors d'une soirée de charité organisée par le Servette Rugby Club. La paire a finalement été adjugée. Ainsi, pour éviter les déçus, chacun repart avec une chaussure pour 13 500 euros. Les crampons avaient été portés et dédicacés par le demi de mêlée haut-garonnais. Ils figuraient parmi les lots d'une vente aux enchères. Celle-ci comptait aussi des maillots portés et signés, un ballon dédicacé et des expériences à vivre au cœur du Stade Toulousain, invité d'honneur de cet évènement caritatif.

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En Suisse, la soirée a réuni environ 400 personnes, selon Rugbyrama, autour d'un dîner puis d'une vente aux enchères solidaire. Les enchères ont rapporté près de 100 000 francs suisses, soit près de 107 453 euros. Les 27 000 euros de la paire dans ce total, soit 13 500 euros par chaussure, sont reversés à des associations, souvent en lien avec le sport, mais pas seulement.

Générosité et rugby font la paire

Les 27 000 euros, récoltés pour les crampons, sont le plus haut montant obtenu pour un seul lot dans cette vente. À elle seule, cette paire a permis de récolter près d'un quart de la somme totale, auxquels se sont ajoutés des objets de collection qui ont ravi les amateurs. Sans doute passionnés des ballons ovales, les deux acheteurs ne vont sûrement pas manquer d'exposer fièrement ces trouvailles dans leurs salons, bureaux ou un club house, qui sait…

En complément, des maillots dédicacés ont aussi été vendus. Sous les flashs nourris des journalistes, Ugo Mola, Didier Lacroix et les cinq joueurs conviés posaient avec des maillots du club local. Le manager du Stade Toulousain et son président ont également offert un maillot encadré de la formation occitane. Puis, ils ont pris la parole pour une intervention devant les différents convives. Ces derniers ont ensuite pu discuter avec les joueurs, autour d'un cocktail dînatoire.

Pour rappel, le Servette Rugby Club a vu le jour en 2014. Héritière d'une institution locale, apparue à la fin du XIXᵉ siècle, l'écurie suisse a décidé de changer ses statuts et ses ambitions pour postuler au sein de la pyramide du rugby français. Il y a une douzaine d'années, le club a donc pris ses marques en quatrième série, comme ses voisins transfrontaliers dans le comité lyonnais, puis la Ligue régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis deux saisons, il flirte avec le niveau professionnel sur les pelouses de Nationale 2, avec l'ambition d'accéder au haut niveau prochainement.

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La moitié des bénéfices pour le Fonds de dotation

En parallèle de la soirée, le Servette Rugby Club a annoncé que les bénéfices de la soirée sont partagés en deux parts. La moitié revient au Fonds de dotation du Stade Toulousain. L'autre moitié est répartie entre des associations et des programmes choisis par les joueurs présents.

Parmi les joueurs présents, de nombreuses stars de la maison rouge et noire étaient présentes. Ainsi, Antoine Dupont soutient Together Tomorrow, qui accompagne des enfants victimes de maltraitance ou confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Du côté des autres Bleus qui ont fait le déplacement, Thomas Ramos a choisi EndoFrance et Julien Marchand s'est dirigé vers Petit Cœur de Beurre. Enfin, Blair Kinghorn soutient le programme ACTIVEO, autour du sport et du handicap, et Jack Willis privilégiait le programme Sport & Cancer, développé avec l'IUCT-Oncopole et la CAMI.

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