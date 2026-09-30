Mola, Dupont, Willis... Que vient faire le Stade Toulousain à Genève en pleine semaine de derby ?

À quatre jours du derby à Castres, le Stade Toulousain a posé ses valises, le temps d’une soirée, à Genève. Antoine Dupont, Thomas Ramos, Julien Marchand, Blair Kinghorn et Jack Willis, accompagnés d’Ugo Mola et Didier Lacroix, participent ce mercredi soir à un gala de charité organisé avec le Servette Rugby Club. Une parenthèse qui n’en est pas vraiment une pour un club dont l’image dépasse largement les limites du terrain.

Car aucun des joueurs présents en Suisse ne devrait être concerné par le déplacement à Pierre-Fabre samedi soir. Entre les blessés, les joueurs ménagés et la gestion des internationaux, cette semaine de préparation au derby n’est pas tout à fait ordinaire. Le Stade doit pourtant composer avec une réalité devenue familière : être stadiste implique aussi davantage d’obligations médiatiques, institutionnelles et commerciales que dans beaucoup d’autres clubs.

Les stars s'engagent

À Genève, cette responsabilité prend une dimension concrète. La vente aux enchères organisée durant la soirée permettra de partager les bénéfices entre le Fonds de dotation du Stade Toulousain et les associations ou programmes choisis par les joueurs. Maillots, crampons, ballon signé ou encore expériences au cœur du club figurent parmi les lots proposés. En 2025, le gala du Fonds avait déjà généré 218 320 euros, places comprises.

Le principe est donc simple : profiter de la notoriété des Rouge et Noir pour financer des actions qui dépassent le rugby. Le Fonds de dotation intervient notamment dans la formation, la jeunesse, la santé, le handicap, l’environnement, l’égalité et la diversité. Les joueurs, eux, ont choisi leurs propres causes : TOTO pour Antoine Dupont, EndoFrance pour Thomas Ramos, Petit Cœur de Beurre pour Julien Marchand, ACTIVEO pour Blair Kinghorn et Sport & Cancer pour Jack Willis.

Toulouse, Dupont, Japon, Suisse… L'aventurier Paul Pimienta raconte les (improbables) chemins que sa carrière a bien failli prendre

Cette soirée constitue aussi une vitrine pour le rugby dans une Suisse où la discipline cherche encore à élargir son audience. Le Servette Rugby Club, relancé en 2014, a gravi les échelons jusqu’à la Nationale 2 française. L’arrivée de Toulouse à Genève permet ainsi de créer un pont entre un club helvétique ambitieux et l’une des institutions majeures du rugby européen.

La saison passée, le Stade Toulousain possédait d’ailleurs un joueur international suisse chez les jeunes en la personne de Guillaume Cramont, aujourd’hui prêté à Bayonne et devenu international français.

La soirée, pour laquelle étaient disponibles 408 places, s’annonce complète, d'après Le Progrès. Malgré le coup des places (112 euros par tête), tous les tickets ont trouvé preneur depuis que le Servette a annoncé la venue de Dupont and co, durant l’été.