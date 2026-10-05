2,01 m et 119 kg de grinta argentine en lice pour prolonger avec le Stade Toulousain sur le long terme

L'international argentin Efraín Elías (22 ans), devrait prolonger à Toulouse dans les semaines à venir, un accord de principe ayant été trouvé avec ses dirigeants.

Arrivé à l'été 2024, le Puma de 22 ans s'est imposé la saison dernière et vient d'enchaîner trois feuilles de match d'affilée.

Entré à la 52ᵉ minute samedi à Castres, il a gratté un ballon en fin de rencontre.

22 plaquages en 80 minutes à Castres : à 20 ans, Roméo Bonnard Martin pourrait changer les plans du Stade Toulousain en deuxième ligne ?

Elias vers une prolongation à Toulouse ?

L'international argentin (six sélections) devrait prolonger à Toulouse dans les semaines à venir, un accord de principe ayant déjà été trouvé avec ses dirigeants, selon Rugbyrama.

Arrivé à l'été 2024, le Puma de 22 ans a d'abord fait ses gammes avec les espoirs avant de s'imposer la saison dernière (vingt-deux matchs), et il vient d'enchaîner trois feuilles de match d'affilée depuis son retour de sélection.

Très apprécié par le staff d'Ugo Mola pour sa polyvalence, il compte déjà 29 matchs de Top 14 sous le maillot du Stade toulousain.

Vu par les spécialistes et certains commentateurs de Canal+, Efrain Elias dispose du parfait ADN pour s'imposer à Toulouse. Rude, jeune, talentueux.

Un début de saison en fanfare

Cette saison en Top 14, Efrain Elias a joué 149 minutes. Il s'est montré actif en défense avec 17 plaquages, dont un dominant, et trois turnovers gagnés.

Dans le jeu, il a porté le ballon à 16 reprises pour 15 mètres gagnés, battu trois défenseurs et réussi 11 passes pour 92 % de réussite et n'affiche que deux pénalités concédées.

Samedi soir lors de la victoire des jeunes toulousain sur la pelouse du Stade Pierre Fabre, il est entré à la 52 minutes et compte notament un ballon gratté en fin de rencontre.