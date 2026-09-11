1 050 jours après la finale du Mondial 2023, Richie Mo’unga retrouve le numéro 10 des All Blacks face aux mêmes Springboks

Le numéro 10 retrouve enfin son propriétaire de 2023

Richie Mo’unga va retrouver le numéro 10 des All Blacks samedi face à l’Afrique du Sud, à Baltimore. 1 050 jours séparent exactement la finale du Mondial 2023 perdue 12-11 face aux mêmes Springboks, le 28 octobre à Saint-Denis. À 32 ans et après 56 capes, l’ancien patron des Crusaders sera associé à Cam Roigard. Damian McKenzie glisse à l’arrière, tandis que Beauden Barrett débutera sur le banc. Et Ruben Love, titulaire lors des trois premiers Tests de cette série, sort complètement des 23.

VIDEO. La course incroyable de ce ''BIG Man'' sur 90 mètres pour résister à Richie Mo'unga en Super Rugby

Son retour international en dit long sur la situation à l'ouverture chez les Blacks. Parti au Japon chez Toshiba Brave Lupus après la Coupe du monde, Mo’unga avait perdu son éligibilité puisque New Zealand Rugby ne sélectionne normalement pas les joueurs évoluant à l’étranger. Il est revenu cet été chez Canterbury et a officiellement retrouvé cette éligibilité en entrant à la 51e minute contre Auckland, le 1er août. Il avait d'ailleurs inscrit l’essai de la victoire à la 77e minute.

Un retour préparé, pas un bouton rouge

Dave Rennie l’a ensuite appelé en Afrique du Sud pour remplacer Billy Proctor, blessé à l’omoplate. Mo’unga a bien porté à nouveau le maillot noir face aux Lions le 26 août, mais dans un match de tournée sans attribution de cape. Baltimore constitue donc son véritable retour dans l’arène internationale. Et le sélectionneur a précisé que sa titularisation était programmée indépendamment du résultat du troisième Test : « Nous allions aligner Richie ».

Voilà ce qui rend le choix intéressant à un peu plus d’un an de la Coupe du monde 2027. Mo’unga ne revient pas dans une hiérarchie restée figée pendant son séjour japonais. Love a accumulé du temps de jeu cette saison, McKenzie compte désormais 80 sélections et Beauden Barrett en affiche 144. Le numéro 10 qui avait conduit les Blacks jusqu’en finale en France doit donc reconquérir une place qu’il occupait presque naturellement trois ans plus tôt.

VIDÉO. Qui se souvient de cette action de génie de Mo'unga sur son propre renvoi ?

Baltimore comme première audition pour 2027

Le contexte ne laisse d’ailleurs pas beaucoup de place à un simple tour de chauffe. La Nouvelle-Zélande est menée 2-1 dans la série et doit gagner pour arracher le nul. Elle devra le faire sans Ardie Savea, Luke Jacobson et Quinn Tupaea, tous blessés. Codie Taylor récupère le brassard, tandis que Mo’unga prend les commandes d’une ligne arrière où figurent notamment Jordie Barrett, Will Jordan et Damian McKenzie.

Mais l’enjeu dépasse Baltimore. Son contrat avec New Zealand Rugby court jusqu’à la fin de 2027 et prévoit également son retour chez les Crusaders la saison prochaine. Après trois années au Japon, Mo’unga revient donc avec un calendrier qui mène directement vers l’Australie et la prochaine Coupe du monde. À lui désormais de rappeler pourquoi il avait été l’ouvreur titulaire des Blacks lors des deux derniers Mondiaux.

1 050 jours plus tard

Le dernier souvenir international de Richie Mo’unga reste cette finale perdue d’un point contre les Boks. 1 050 jours plus tard, ce sont encore les Sud-Africains qui l’attendent de l’autre côté de la ligne médiane. Difficile d’imaginer meilleure façon de rouvrir le dossier.

SUPER RUGBY. Barrett vs Mo'unga : une finale de feu pour la place de 10 chez les Blacks