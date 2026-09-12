VIDEO. Ramos marque 21 points, Toulouse en inscrit 36 après la pause : le scénario fou du 43-36 contre Bordeaux en 2019

À la veille de retrouver Bordeaux-Bègles à Ernest-Wallon, impossible de ne pas ressortir l’un des scénarios les plus fous de cette affiche. Le 19 mai 2019, lors de la 25e journée de Top 14, Toulouse arrive à Chaban-Delmas en leader. Quarante minutes plus tard, les Rouge et Noir regagnent pourtant les vestiaires avec 29 points de retard : 36-7.

36-7 : Chaban croit à la soirée parfaite

Chaban croit alors assister à la soirée parfaite. George Tilsley signe un triplé, Adrien Pélissié et Peni Ravai marquent eux aussi, tandis que Baptiste Serin ajoute onze points au pied. Toulouse n’a répondu que par Joe Tekori. Pour rappel, cette rencontre accompagnait les adieux de Serin au public bordelais, devant 27 318 spectateurs.

Ugo Mola bouge immédiatement ses lignes. Scène presque impensable aujourd'hui : Antoine Dupont quitte le terrain dès la reprise, notamment aux côtés de Cyril Baille et Joe Tekori. Guillaume Marchand marque à la 45e minute, puis Arthur Bonneval frappe à la 52e. Cinq minutes plus tard, Thomas Ramos trouve à son tour l’en-but. En douze minutes, les mouches ont changé d'âne.

Ramos et Bonneval terminent le travail

Ramos remet ça à la 66e, Bonneval signe son doublé à la 74e et l’UBB ne marque plus un seul point. Une dernière pénalité de Ramos à la 79e scèle le score à 43-36. L’arrière toulousain termine avec 21 points, pendant que Toulouse inscrit 36 unités en seconde période. Un chiffre qui paraît encore plus absurde lorsqu’on se rappelle l’écart à la pause.

Un comeback record en Top 14

La portée de cette remontée dépasse le simple spectaculaire. L’Équipe indiquait alors qu’Opta, dont les données Top 14 remontaient à 2010-2011, n’avait jamais recensé un retour aussi important après la pause. Le record précédent dans cette base était de 15 points. Toulouse venait donc d’effacer presque le double, sur la pelouse d’une équipe qui jouait encore sa qualification.

Le match qui annonçait le futur champion

Ce match en dit aussi beaucoup du Stade Toulousain 2018-2019. Une équipe capable de perdre complètement le fil pendant quarante minutes, puis de reprendre le contrôle sans paniquer. Cette victoire verrouille sa première place avant les phases finales. Moins d’un mois plus tard, le 15 juin, Toulouse bat Clermont 24-18 au Stade de France et décroche son 20e Brennus.

Et sept ans plus tard, ce 43-36 reste une référence dès que Toulouse et Bordeaux se retrouvent. Parce qu’un 36-7 à la pause ressemble normalement à une sentence. Ce dimanche à Ernest-Wallon, personne ne pariera sérieusement sur le même scénario. Mais à Chaban, en 2019, personne ne l’aurait fait non plus.