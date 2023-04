VIDEO. Pro D2. IMPRESSIONNANT ! Le maul de 25 mètres des mammouths grenoblois a fait lever tout le stade des Alpes !

Grenoble a renversé le match face à Mont-de-Marsan ce vendredi en Pro D2 en l'espace de quelques minutes en fin de partie. Le FCG sécurise sa deuxième place.



Le choc de 27e journée entre Grenoble et Mont-de-Marsan a finalement tourné à l'avantage des Isérois. Ces derniers défendaient leur deuxième place synonyme de demi-finale face au troisième de la Pro D2. Un match à enjeux qui a longtemps semblé échapper aux Grenoblois. Mais à la faveur d'une fin de match totalement folle, c'est le FCG qui a remporté cette partie. Il compte désormais six longueurs d'avance sur les Montois. Lesquels pourront nourrir des regrets avec notamment trois cartons jaunes reçus, dont deux en première période. Ce qui ne leur a pas permis de développer leur jeu face à des locaux peut-être pris par la pression et qui n'ont marqué que trois pénalités malgré ce temps passé à 15 contre 14. Leur compteur est d'ailleurs resté bloqué jusqu'à l'heure de jeu. Faisant dire aux supporters que la victoire ne serait pas au rendez-vous. D'autant que Mont-de-Marsan venait de trouver la faille une seconde fois dans cette partie.



Après une pénalité de chaque côté, les visiteurs menaient de neuf points et Grenoble était sous pression. Mais le match a totalement basculé dans l'irréel en l'espace de quelques minutes. Porté par sa mêlée, le FCG s'est mis en ordre de marche et a inscrit son premier essai par Trouilloud, l'homme de cette fin de partie. Quelques instants plus tard, les Isérois enclenchaient un ballon porté comme aux grandes heures des Mammouths. Une scène qui a dû faire plaisir aux plus anciens supporters grenoblois. Sur plus de 20 mètres, les avants isérois ont mis les Montois sur reculoir et marqué un nouvel essai dans un stade en fusion. À peine le temps de reprendre son souffle que Trouilloud, encore lui, inscrivait un troisième essai après une chevauchée de Sarragallet, auteur du deuxième essai. Une fin de match totalement folle qui laisse présager de phases finales spectaculaires.