VIDEO. ON AIME : Le geste très RUGBY des Australiennes envers les joueuses de Madagascar

La première journée de la coupe du monde de rugby à 7 a vu de très belles choses se dérouler sur le pré mais aussi en dehors. Côté français, les équipes de France n'ont pas manqué leur entrée dans la compétition en 8e de finale. On les retrouvera ce samedi soir en quart face aux Fidji chez les femmes, et contre l'Australie pour les hommes. Les Wallabies sont un très sérieux candidat sur les deux tableaux. Lors de la première journée, les deux équipes n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire : 35 à 0 face à l'Uruguay pour les hommes et 48 à 0 face Madagascar chez les femmes. Ainsi va la loi du sport.



Mais une fois le match terminé, on a assisté à une très belle scène dans les vestiaires entre les Australiennes et leurs homologues malgaches. En effet, celles-ci n'ont pu se payer qu'un seul jeu de maillot pour les rencontres et les entraînements pour cette coupe du monde. Après avoir eu vent de ça, les Australiennes ont décidé de leur donner leur tunique alternative en guise de maillot d'entraînement. Un geste très valeur qui a ensuite été suivi d'une série de photos entre les joueurs.

🥰 WHY WE LOVE RUGBY 🥰



Madagascar 7s could only take one kit with them to their inaugural #RWC7s due to self-funding, the same kit for both training and matches.



After seeing this, the #Aussie7s women donated their alternate jersey to Madagacsar to use as a training kit 👏 pic.twitter.com/fi4F4Mg8hn