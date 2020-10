Ange Capuozzo danse dans la défense de l'USAP pour le superbe essai de 100m du FCG [VIDEO]

Grenoble a réagi trop tardivement pour espérer l'emporter sur la pelouse de l'USAP dans ce choc de la 5e journée de Pro D2.

Perpignan et Grenoble connaissent des trajectoires bien différentes en ce début de saison 2020/2021 de Pro D2. Les Catalans ont enchaîné ce samedi sur une quatrième de rang quand les Grenoblois n'ont remporté qu'un seul de leurs cinq matchs. Au classement, pas de surprise, l'USAP caracole en tête tandis que le FCG flirte avec la zone rouge. Il y a pourtant du talent dans les rangs isérois mais pour le moment, la machine peine à se mettre en route. Ou tout du moins, elle démarre bien trop tard. En témoignent ces deux réalisations en fin de partie par Seguret et Capuozzo. Nous vous parlions d'ailleurs de ce dernier l'an passé. Et il sera à surveiller à l'avenir.

Zoom sur Ange Capuozzo, le feu-follet de Grenoble : ''il faut s’y coller, être agressif, pour espérer s’imposer''Si le score n'avait pas déjà été largement en faveur des locaux après des réalisations de Pujol et Jaminet, le choc aurait bien eu lieu. Mais Grenoble, indiscipliné, a tiré ses cartouches bien trop tard pour espérer l'emporter et même décrocher un point de bonus défensif. De quoi nourrir des regrets surtout à la vue cette course chaloupée d'Ange Capuozzo dans les dernières secondes après un ballon récupéré à cinq mètres de l'en-but. Une contre-attaque éclair où le jeune demi de mêlée, aligné ici à l'aile, a fait admirer ses qualités d'appuis et de vitesse.