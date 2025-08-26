XV DE FRANCE. Médaillée olympique, internationale à XV (30 sélections) : face aux blessures, elle arrête sa carrière

Alors qu'elle se battait pour revenir de blessure, après avoir sacrifié son genou pour jouer les JO de Paris, Caroline Drouin a décidé de mettre fin à sa carrière.

Elle était l'une des joueuses majeures du XV de France, mais après plus de 10 ans de carrière, dont 5 avec les Bleues, Caroline Drouin a décidé d'arrêter sa carrière. À seulement 29 ans, elle quitte donc le monde du rugby. Du moins en tant que joueuse.

Elle a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram, déclarant que "ce n'est plus sur les terrains de rugby qu'elle envisage la suite." En 30 sélections avec le XV de France, elle a été la demie d'ouverture des Bleues pendant de longues années, avec ses qualités de distribution du jeu et d'attaque des lignes adverses.

Un genou usé par le défi Paris 2024

Caroline Drouin n'a que 29 ans pourtant. Et ce n'est pas en raison d'un "projet bébé", comme ça peut être le cas en rugby féminin, ou d'une envie d'une autre carrière qu'elle arrête le rugby, mais bien en raison d'une blessure.

Durant la saison 2023-2024, la demie d'ouverture avait subi une rupture du ligament croisé à l'un de ses genoux. International à 7, elle avait été opérée et avait accéléré son retour afin de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Un défi réussi puisqu'elle avait pris part à l'événement planétaire.

Cependant, transférée au LOU en provenance de Rennes à l'intersaison 2024, elle n'a pas joué la saison passée en Élite 1, contrainte de réaliser une vraie rééducation de son genou dans le but de fouler les terrains à nouveau. Désormais, son membre trop usé, la Bretonne a décidé de renoncer à poursuivre sa carrière.

Médaillé olympique et 3e d'une Coupe du monde

Au final, le palmarès de Caroline Drouin n'est pas très fourni sur le plan national, mais il scintille à l'échelle internationale. Victorieuse du Tournoi des 6 Nations 2018, elle a fait partie de cette équipe qui a réalisé le Grand Chelem cette année-là, la dernière fois que les Bleues ont remporté la compétition.

Elle est aussi médaillée olympique aux JO de Tokyo en 2019 et 3e de la Coupe du monde 2022 avec la France. Son dernier match en Bleu était d'ailleurs face au Canada pour ramener cette 3e place au mondial. Et la dernière fois qu'elle a joué, ce fut au milieu d'un Stade de France rempli, à l'occasion du tournoi féminin de rugby à 7 des Jeux de Paris. Peut-être l'une des meilleures fins.

Et à la question "mais tu n'auras pas fait ton dernier match ?", je garderais surtout en mémoire la dernière fois où j'ai pu porter le maillot Bleu. C'était à Paris, pour les Jeux Olympiques, dans un Stade de France des grands jours [...]. Est-ce que je pouvais vraiment espérer mieux comme fin ? - Caroline Drouin sur Instagram

